Deadpool & Wolverine: cosa è accaduto a Logan che ha “deluso tutto il suo universo”?

Nell’ultimo trailer di Deadpool & Wolverine, Wade Wilson incontra una variante di Logan che “ha deluso il suo intero mondo“, secondo quello che dice il personaggio di Matthew Macfadyen. Questa non è la versione dell’eroe di Logan, anche se supponiamo che sia possibile quando il film è ambientato nel 2029. Tuttavia, per quanto convincente possa essere una teoria, non avrebbe molto senso quando il massacro involontario del Professor X di gli X-Men hanno avuto luogo nel 2028.

Sarebbe necessario una importante retcon per fare in modo che un’altra tragedia colpisse il mutante artigliato prima degli eventi di Logan, lasciandoci credere alle ripetute affermazioni di Ryan Reynolds e Shawn Levy secondo cui lo stanno lasciando stare sono vere.

Fino a quando non avremo un ulteriore contesto, è difficile rispondere in modo definitivo a questa domanda; per esempio, mentre il Mercenario Chiacchierone crede che questo Wolverine sia un membro degli X-Men, cosa accadrebbe se non si fosse mai unito alla squadra nella sua realtà? Ancora una volta, non crediamo che sia così poiché il fatto che sia accaduto qualcosa di traumatico sembra essere la base del motivo per cui questa variante è così com’è. Non si considera un eroe e sembra essere odiato dal grande pubblico, a giudicare dall’accoglienza che riceve in quel bar. Potrebbe essere solo perché è un mutante, ovviamente.

C’è anche una sequenza nel trailer che, se si deve credere alle voci recenti, lo vede costretto a rivivere la morte dei suoi compagni X-Men. Come sono morti? Bene, il fatto che Cassandra Nova sia responsabile sarebbe un buon modo per legare insieme le cose; o ha orchestrato un attacco simile a quello di Genosha in X-Men ’97 (come era il caso nei fumetti) o forse dobbiamo cercare indizi nel Old Man Logan.

In ogni caso, gli X-Men sono morti e, sebbene ciò possa limitare il numero di cameo che vediamo, non solo dà a Wolvie la possibilità di trovare la redenzione salvando gli amici di Deadpool, ma consente a Hugh Jackman di portare il personaggio in nuovi posti e nuove emozioni.

Senza motivo per tornare nel suo mondo, questo potrebbe anche essere esattamente il Wolverine di cui i Marvel Studios hanno bisogno per Terra-616 prima di Avengers: Secret Wars.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.