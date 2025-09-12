Big Little Lies torna su HBO: confermata la stagione 3

Dopo anni di voci da parte delle star su un possibile ritorno, Big Little Lies sta ufficialmente tornando con la terza stagione. Basata sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty, la serie HBO è ambientata nella città costiera californiana di Monterey e ruota attorno alle vite intrecciate di cinque donne diverse e delle loro famiglie.

Inizialmente pensata come miniserie, è poi tornata con la seconda stagione nel 2019, adattando un romanzo breve scritto da Moriarty. Sebbene l’accoglienza della critica sia stata leggermente inferiore, con solo due nomination agli Emmy rispetto alle otto nomination e cinque vittorie della prima stagione, il successo in termini di ascolti è stato maggiore, lasciando aperta la porta alla terza stagione.

Come riportato in anteprima da Deadline, HBO sta ora ufficialmente procedendo con la terza stagione di Big Little Lies, avendo firmato un contratto esclusivo di due anni con Francesca Sloane per la sceneggiatura del primo episodio. La sceneggiatrice candidata agli Emmy sarà anche produttrice esecutiva del ritorno della serie insieme al creatore David E. Kelly e alle star Reese Witherspoon e Nicole Kidman.

Cosa significa questo per la terza stagione di Big Little Lies

L’accordo di Sloane con HBO arriva in un momento interessante per la candidata agli Emmy, che in precedenza stava lavorando alla seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith per Prime Video. Tuttavia, un recente rapporto ha rivelato che la serie comica d’azione è in pausa a tempo indeterminato, a quanto pare a causa di problemi di casting.

La scelta di Sloane per scrivere il primo episodio della terza stagione di Big Little Lies segna dunque un sorprendente cambio di ritmo per la serie. Entrambe le stagioni precedenti sono state scritte interamente da David E. Kelley, mentre nella seconda stagione ha condiviso i crediti della sceneggiatura con Moriarty. Se Kelley e HBO si dichiareranno soddisfatti della sua scrittura, Sloane potrebbe persino assumere il ruolo di showrunner per la terza stagione.

Una cosa che rimane incerta a questo punto è su quale materiale si baserà la terza stagione di Big Little Lies. Francesca Orsi, dirigente della HBO, aveva precedentemente indicato che stavano aspettando che Moriarty finisse il terzo romanzo e, sebbene il nuovo aggiornamento indichi che è stato completato e che la pubblicazione è prevista per il 2026, con un salto temporale, non menziona se questo sarà la base della stagione.