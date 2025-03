Normal People: torna in Italia dall’11 aprile in esclusiva su RaiPlay

Sarà nuovamente disponibile in Italia in esclusiva su RaiPlay dall’11 aprile la serie young adult “Normal People” (qui la nostra recensione), adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Sally Rooney da 1 milione di copie, per la regia di Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald, che vanta una nomination agli Emmy e la vittoria ai Bafta inglesi, con Paul Mescal, protagonista de “Il Gladiatore 2” (2024), diretto e co- prodotto da Ridley Scott, e Daisy Edgar-Jones, protagonista di “On Swift Horses” di Daniel Minahan al fianco di Jacob Elordi, non ancora uscito nelle sale cinematografiche d’Italia.

Strutturata in 12 episodi da circa 20-30 minuti, la fortunata serie drammatica della BBC è un viaggio nel mondo dei Millenial, un coming of age dall’adolescenza all’età adulta di due ragazzi irlandesi, alle prese con i tormenti, gli affanni e gli slanci della loro età. Racconta la storia d’amore tra Connel e Marianne ambientata nell’Irlanda contemporanea, che fa da sfondo alle vicende.

In una scuola di una cittadina dell’Irlanda Occidentale, Connell (Paul Mescal) è un giocatore di football molto popolare, bello e atletico mentre Marianne (Daisy Edgar-Jones) è una ragazza solitaria che cerca di evitare i suoi compagni di classe e spesso sfida l’autorità dei suoi professori.

Tra i due scatta la scintilla quando un giorno Connell va a prendere sua madre Lorraine che lavora in casa di Marianne. I due ragazzi instaurano un rapporto al contempo particolare e duraturo che sono intenzionati a nascondere agli altri.

La serie esplora l’evoluzione di questa storia d’amore così particolare e intensa dal momento in cui i due giovani protagonisti vivono l’inizio della loro relazione fino a quando si trasferiscono al college a Dublino, lontano dagli occhi e dal clima della loro città natale.

Nel cast: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Sarah Greene, Aislín McGuckin, Éanna Hardwicke, Frank Blake, Eliot Salt, India Mullen, Desmond Eastwood, Sebastian de Souza. Con la sceneggiatura di Sally Rooney, Alice Birch, Mark O’Rowe. Regia di Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald.