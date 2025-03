Avengers: Doomsday, a che punto è il coinvolgimento di Halle Berry?

Halle Berry ha interpretato per la prima volta Tempesta in X-Men del 2000 e ha ripreso il ruolo in diverse occasioni prima di dire addio a Ororo Munroe in X-Men: Giorni di un futuro passato (2014). Tuttavia, con il Multiverso in gioco, potrebbe non aver ancora finito.

La scorsa settimana, i Marvel Studios hanno annunciato che altri X-Men come Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope),Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica) e Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit) di Deadpool & Wolverine saranno tutti protagonisti di Avengers: Doomsday.

In quella che si è rivelata una presentazione del cast piuttosto maschile, i fan non hanno impiegato molto tempo a sottolineare l’assenza di Jean Grey (Famke Janssen), Storm (Halle Berry) e Rogue (Anna Paquin).

Oggi, lo scooper Daniel Richtman ha annunciato che Berry è ormai prossima a concludere il suo accordo per tornare nei panni di Tempesta in Avengers: Doomsday. Nel weekend, abbiamo sentito che molti attori devono ancora firmare ufficialmente per il film, rendendo quell’annuncio di casting di cinque ore e mezza solo un’anticipazione parziale di ciò che accadrà l’anno prossimo.

Dopo The Marvels e Deadpool & Wolverine, i mutanti (e, più specificamente, gli X-Men originali per il grande schermo) che entrano a far parte dei prossimi film di Avengers non sono poi così sorprendenti. Ci aspettiamo di vedere un’Incursione tra Terra-616 e Terra-10005, che metterà gli eroi di ogni mondo l’uno contro l’altro… prima che inevitabilmente si uniscano per combattere il Dottor Destino, ovviamente.

Più volte Halle Berry si è detta propositiva e aperta a tornare nel personaggio purché fosse un ruolo adeguato e interessante, staremo a vedere cosa si diranno le prossime settimane.

Il video annuncio dell’inizio della produzione di Avengers: Doomsday

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).