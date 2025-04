Nove perfetti sconosciuti Stagione 2: le prime immagini con Nicole Kidman

Nove sconosciuti, legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Nel corso di una settimana, la guru li porterà sull’orlo del baratro. Riusciranno a resistere? E lei ci riuscirà? Masha è disposta a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte, compresa sé stessa. I primi due episodi della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti saranno disponibili su Prime Video in tutto il mondo (eccetto gli Stati Uniti) il 22 maggio 2025, con nuovi episodi ogni settimana.

Il cast della serie include Nicole Kidman, Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong e Aras Aydin.

1 di 8

La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti è prodotta da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman e FIFTH SEASON. FIFTH SEASON si occupa anche della distribuzione della serie. David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Molly Allen, Jonathan Levine, Rachel Shukert, Liane Moriarty, Matthew Tinker, Anthony Byrne e JH Butterworth sono executive producer della serie.

La prima stagione di Nove perfetti sconosciuti è disponibile su Prime Video. La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti sarà disponibile negli Stati Uniti su Hulu il 21 maggio e per i clienti Prime Video nel resto del mondo il 22 maggio.