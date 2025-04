Pulse: il cast spiega quel finale “da infarto”

Quando gli spettatori di Pulse incontrano per la prima volta la dottoressa Danny Simms (Willa Fitzgerald), specializzanda al terzo anno, la trovano alle prese con “la giornata lavorativa peggiore che una donna possa vivere”, come spiega la creatrice e co-showrunner Zoe Robyn a Tudum. Danny ha appena denunciato il suo superiore, il Primario dottor Xander Phillips (Colin Woodell), al dipartimento risorse umane per molestie sessuali, e le voci su questa delicata situazione si diffondono rapidamente all’interno del Maguire Medical Center. Danny si trova così a dover affrontare molte domande, sia da parte dei suoi colleghi che dentro di sé.

“Cosa succede se sei innamorata del tuo capo? Cosa accade se lavori in un ambiente ad alta pressione e stress? E se venissi promossa al posto del tuo superiore?”, chiede Robyn. “E se tutto ciò accadesse nel mezzo di un uragano?”.

Eppure, nel finale di stagione di Pulse, Danny sorride. Nel corso di dieci episodi, riesce a ottenere l’ambito titolo di Primario, per poi perderlo a favore del suo migliore amico, il dottor Sam Elijah (Jessie T. Usher). Sopravvive a un disastro naturale mortale e accetta la complessità della sua relazione con Xander. Alla fine, Danny è libera di ridere di se stessa mentre nuota da sola nell’oceano di Miami.

“È stato un momento straordinario da girare. Ed è stato altrettanto significativo per il personaggio”, racconta Fitzgerald. “È stato sia un rilascio catartico per Danny sia una resa simbolica alle maree della sua vita e alle cose che non può controllare”.

Mentre Danny fa i conti con il ritmo irregolare del proprio cuore, anche i suoi colleghi affrontano le loro sfide. Xander si assume la responsabilità di un oscuro segreto che ha custodito per un anno; Sam inizia il suo nuovo ruolo al Maguire; il dottor Tom Cole (Jack Bannon) si trova davanti a un futuro professionale incerto; la sorella di Danny, la dottoressa Harper Simms (Jessy Yates), gode di un meritato successo; e la dirigenza dell’ospedale subisce un importante rimpasto.

“Le relazioni nella nostra serie si evolvono, cambiano e si approfondiscono nel tempo”, afferma il co-showrunner Carlton Cuse. Ma cosa significa tutto questo per lo staff del Maguire? Robyn, Cuse, Fitzgerald e altri membri del cast di Pulse rispondono alle domande più pressanti.

Cosa ha fatto davvero Xander al Kennedy?

Fin dall’inizio della serie, sappiamo che Xander ha lasciato l’ospedale Kennedy per ragioni misteriose. Nel corso della stagione, il segreto dietro la sua partenza diventa un punto di attrito tra lui e Danny. Nell’episodio 10, finalmente scopriamo la verità.

No, Xander non ha avuto una relazione inappropriata con una collega. Un anno prima del suo arrivo al Maguire, uno dei suoi giovani pazienti preferiti, Julio (Michael Garza), si è presentato al pronto soccorso del Kennedy. Sotto la crescente pressione della dottoressa Lucy Broussard (Charlayne Woodard) per dimettere rapidamente i pazienti, Xander ha cercato di incastrare Julio nel suo fitto programma. Ha eseguito in fretta una paracentesi senza utilizzare un’ecografia. Ore dopo, Julio è tornato in ospedale, sanguinando internamente, ed è morto davanti a Xander.

Per proteggere la carriera nascente di Xander e il buon nome della loro facoltosa famiglia, i suoi genitori hanno insabbiato l’accaduto, costringendo tutti i coinvolti a firmare un accordo di riservatezza.

Come finisce Pulse?

All’inizio dell’episodio 10, Danny – con il sostegno di Harper – ha ritirato la sua denuncia contro Xander. Tuttavia, i due non sono ancora stati completamente sinceri l’uno con l’altra. Questo cambia nel finale. Xander confessa tutto a Danny, spiegandole di aver dovuto mantenere il segreto a causa dell’NDA. Durante la conversazione, Xander realizza anche che la loro relazione ha messo Danny in una posizione difficile. Si scusa e si dichiarano reciprocamente il loro amore.

Nella loro ultima conversazione della stagione, Xander rivela a Danny di aver confessato tutto al consiglio dell’ospedale, accettando le conseguenze, compreso il rischio di perdere la licenza medica. “Danny lo ha spinto a essere la versione migliore di se stesso”, spiega Cuse.

Dopo questo confronto, Danny si dirige verso la spiaggia, concludendo la stagione con una nuotata solitaria. Fitzgerald, che teme il mare, ha comunque girato la scena personalmente: “È stata una bellissima liberazione poetica per Danny dopo tante tensioni”.

Cosa succede davvero tra Danny e Xander in Pulse?

Secondo Woodell, il loro amore è “autentico”, nonostante il periodo difficile. “Sono entrambi persone che vogliono essere buoni partner, ma hanno ancora molto lavoro da fare su se stessi”, afferma. “Entrambi devono risolvere le proprie questioni personali prima di potersi realmente dedicare l’uno all’altra”.

Cuse concorda, sottolineando che il finale solleva più domande di quante ne risolva: “Si vogliono bene, ma quale sarà il loro futuro? Danny è ancora una specializzanda. Xander è di nuovo il suo superiore, in un ruolo diverso. Speriamo che il pubblico continui a seguire la loro storia”.

Chi è il nuovo Primario?

A sorpresa di Danny, Harper e degli altri, il dottor Patrick Sanchez (J.R. Ramirez) nomina Sam Primario per il prossimo anno. Sam si ambienta nel suo nuovo ufficio con il sostegno degli infermieri.

“Era la rassicurazione di cui aveva bisogno”, afferma Usher. “Ora sa di avere il sostegno del personale. È diverso affrontare le sfide quando sai che il tuo team è davvero dalla tua parte”.

Cosa succede con la dottoressa Natalie Cruz?

La dottoressa Cruz (Justina Machado) è una delle menti dietro il successo del Maguire. Tuttavia, nel finale, la leadership dell’ospedale decide di ridimensionare il suo ruolo, assegnando la gestione del pronto soccorso a Patrick Sanchez. “Lo accetta con dignità, ma è un duro colpo per lei”, dice Machado. “Ha costruito l’ospedale da zero, ma sente di aver preso le decisioni giuste e può conviverci”. Patrick e Xander, però, non vanno d’accordo. “Patrick renderà la vita di Xander un inferno”, scherza Woodell. Con il destino di Danny, Xander e il Maguire ancora incerto, il futuro di Pulse si preannuncia carico di emozioni e colpi di scena.