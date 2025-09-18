Paul Walter Hauser si unisce al cast del nuovo Resident Evil

Dopo il successo di Weapons, lo sceneggiatore e regista Zach Cregger sta dando il via ai lavori per il suo prossimo thriller horror: un reboot di Resident Evil. Il regista, infatti, dirigerà il nuovo film basato sui popolari videogiochi horror della Capcom e ha anche co-sceneggiato il film insieme a Shay Hatten. Fonti riferiscono ora a Deadline che Paul Walter Hauser affiancherà Austin Abrams nel nuovo adattamento di realizzato da Cregger per la Sony Pictures.

I dettagli della trama di questo film sono ancora segreti, ma i precedenti film di Resident Evil erano un mix di horror, fantascienza e azione e seguivano le avventure di un’eroina che combatte gli zombie e la Umbrella Corporation, la società di guerra biologica che ha liberato i mostri. Sony Pictures distribuirà il film nelle sale il 18 settembre 2026. Sony ha già distribuito tutti i precedenti film di Resident Evil, che hanno incassato più di 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, rendendolo uno dei franchise cinematografici basati su videogiochi di maggior successo.

Dove abbiamo visto di recente Paul Walter Hauser

Paul Walter Hauser è noto soprattutto per aver recitato nel film Richard Jewell e nella serie limitata crime-drama Black Bird di Apple TV+, per la quale ha ricevuto Emmy, Golden Globe e Critics Choice Awards, oltre a una nomination ai SAG Award. Il 2025 è stato un anno molto intenso per lui, che ha recitato in I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui nel ruolo dell’Uomo Talpa), Una pallottola spuntata e Springsteen: Liberami dal nulla.

Cosa Zach Cregger ha detto di Resident Evil

In un’intervista con Comicbook.com, il regista del film Resident Evil Zach Cregger ha parlato della sua storia con la serie e di come questa influenzi il suo prossimo lavoro. Secondo Cregger, ha “giocato a tutti i giochi”, in particolare a Resident Evil 4, che ha giocato “un centinaio di volte”. Tuttavia, Cregger non ha visto gli altri film di Resident Evil, affermando che “i giochi sono la mia passione”.

Dato che Cregger è un grande fan dei videogiochi Resident Evil, ha dichiarato: “Voglio solo raccontare una storia che renda onore all’esperienza che si prova giocando”. Per questo motivo, Cregger sembra incredibilmente fiducioso nel progetto, affermando: “Penso che il film sarà un successo”.