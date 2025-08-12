Only Murders in the Building – Stagione 5: il primo trailer dei nuovi episodi!

Dopo aver lasciato il gruppo con un altro grande mistero nel finale della stagione precedente, il trailer della quinta stagione di Only Murders in the Building mostra come riprenderà dalla sospensione della quarta stagione. Il video mostra il gruppo centrale di podcaster che indaga sulla morte di Lester, oltre a presentare la nuova serie di sospetti, tra cui Christoph Waltz, Logan Lerman e Renée Zellweger.

La sinossi della nuova stagione recita infatti: “Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose“.

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez saranno come sempre i protagonisti anche di questa nuova stagione, che debutterà il 9 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con tre episodi disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. La nuova stagione si avvarrà anche di guest star speciali che includono Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e molti altri.