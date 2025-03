Renée Zellweger: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Dopo un periodo di inattività, l’attrice Renée Zellweger è tornata da protagonista al cinema nel film Judy, con un ruolo che le ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti da parte della critica. Già vincitrice di un Oscar nel 2003, la Zellweger è conosciuta in particolare per il personaggio di Bridget Jones.

Ecco 10 cose che forse non sai di Renée Zellweger.

I film di Renée Zellweger

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice ha debuttato al cinema con il film La vita è un sogno (1993), per poi recitare in celebri film degli anni Novanta come Giovani, carini e disoccupati (1994), Jerry Maguire (1996), La voce dell’amore (1998), per poi acquisire ulteriore notorietà con Io, me & Irene (2000) e Il diario di Bridget Jones (2001). Con quest’ultimo in particolare consacra la sua carriera. L’attrice recita poi in celebri film come Chicago (2002), Ritorno a Cold Mountain (2003), Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), Cinderella Man – Una ragione per lottare (2005), Miss Potter (2006), In amore niente regole (2008), Appaloosa (2008), New in Town (2009), Bridget Jone’s Baby (2016) e Judy (2019).

Il film 2025 di Renée Zellweger

Dopo Judy, Zellweger si prende un’altra pausa dalla recitazione e torna sul grande schermo solo nel 2025 con Bridget Jones – Un amore di ragazzo, quarto capitolo della saga dove recita accanto a Chiwetel Ejiofor e Hugh Grant.

2. È stata protagonista di una serie TV. La Zellweger è stata protagonista, nel 2019, anche della serie Netflix What/If. Qui interpreta il personaggio di Anne Montgomery, misteriosa e ricca benefattrice che concede ad una coppia di sposi in difficoltà, cambiando tuttavia per sempre le loro vite. Nel 2022 è poi tornata sul piccolo schermo con la miniserie The Thing About Pam.

3. È stata anche produttrice. L’attrice ha ricoperto il ruolo di produttrice per il film Miss Potter, di cui è anche interprete. Veste nuovamente tale ruolo per i film televisivi Living Proof (2008) Cinnamon Girl (2013). Ha poi prodotto la miniserie The Thing About Pam (2022) e il film Bridget Jones – Un amore di ragazzo (2025).

Renée Zellweger è una premio Oscar

4. Ha vinto due Oscar. L’attrice ha ricevuto nella sua carriera quattro nomination ai premi Oscar per tre anni consecutivi. La prima candidatura arriva nel 2002 per il film Il diario di Bridget Jones, poi nel 2003 con Chicago e nel 2004 come miglior attrice non protagonista per il film Ritorno a Cold Mountain. Grazie alla sua interpretazione in quest’ultimo film vince infine il premio. Nel 2020 ha poi vinto il suo secondo Oscar come Miglior attrice per Judy.

Renée Zellweger in Il diario di Bridget Jones

5. Ha convinto tutti con la sua interpretazione. Per interpretare Bridget Jones furono prese in considerazione attrici come Kate Winslet e Helena Bonham Carter, ma ad ottenere il ruolo fu l’americana Renee Zellwegger. La cosa suscitò parecchie lamentele, in quanto veniva tradita la natura profondamente inglese del personaggio. La Zellwegger però studiò a lungo per dar vita ad un convincente accento inglese, lavorò presso una casa editrice e mise su circa 12 chili, dando dunque vita ad una perfetta versione di Bridget Jones. Il suo impegno e la sua interpretazione furono poi lodati ampiamente

Renée Zellweger in Chicago

6. Ha sostenuto due “battaglie” per il film. Charlize Theron si era inizialmente assicurata il ruolo di Roxie Hart, mentre Nicholas Hytner era stato scelto come regista. Quando Hytner si è però ritirato ed è subentrato Rob Marshall, la Theron ha dovuto sostenere un nuovo provino e ha perso il ruolo principale a favore della Zellweger. Una volta dentro il progetto, l’attrice ha portato avanti una lunga battaglia con il suo agente e quello di Catherine Zeta-Jones per il nome in primo piano sulla locandina del film. Alla fine si è optato per scritta in diagonale, in quanto, così che seconda della lettura (dall’alto verso il basso o da sinistra verso destra), entrambe le attrici appaiono in prima posizione.

Renée Zellweger in Judy

7. Si è allenata a lungo per il ruolo. Nel film Judy l’attrice interpreta la celebre cantante Judy Garland. Per prepararsi al meglio alla parte, l’attrice ha trascorso un anno di allenamento con il vocal coach Eric Vetro prima di iniziare le riprese, per poi provare con il direttore musicale Matt Dunkley per quattro mesi per padroneggiare la sua voce. A livello estetico, invece, è stata accentuata la punta del suo naso ed ha dovuto utilizzare lenti a contatto grigio scuro e una parrucca castano-noce per assomigliare ancora di più alla Garland.

Renée Zellweger prima e dopo la chirurgia

8. Si è dovuta difendere da alcune critiche. Dopo che la Zellweger ha partecipato alla 21esima edizione degli Elle Women in Hollywood Awards nell’ottobre 2014, i media e i social hanno commentato che non era quasi più riconoscibile, facendo nascere l’ipotesi che si fosse sottoposta a un massiccio intervento di chirurgia estetica. La Zellweger ha poi risposto: “Forse sembro diversa. Chi non lo sembra invecchiando?! Ah. Ma sono diversa. Sono felice”. Ancora oggi l’aspetto dell’attrice suscita dibattito, al quale la diretta interessata non è però interessata a partecipare.

Il marito di Renée Zellweger

9. Ha avuto un fugace matrimonio e diverse relazioni. Dal 1999 al 2000, la Zellweger è stata fidanzata con Jim Carrey, mentre el 2003 ha avuto una breve relazione con il musicista Jack White. Nel maggio 2005, la Zellweger ha sposato il cantante Kenny Chesney ma quattro mesi dopo ha ottenuto l’annullamento del matrimonio per motivi non resi noti. L’attrice ha poi avuto una relazione con l’attore Bradley Cooper durata dal 2009 al 2011 e poi con il musicista Doyle Bramhall II. Nel giugno 2021, la Zellweger ha iniziato a frequentare il presentatore televisivo inglese Ant Anstead, conosciuto durante le riprese di Celebrity IOU: Joyride.

Renée Zellweger non ha figli

Nonostante abbia alle spalle il breve matrimonio con Kenny Chesney e diverse relazioni, l’attrice non ha mai avuto figli. La Zellweger ha più volte affermato di non sentirsi per questo incompleta, ribadendo che non sono i figli a denifire una donna.

L’età e l’altezza di Renée Zellweger

10. Renée Zellweger è nata a Katy, in Texas, Stati Uniti, il 25 aprile 1969. L’attrice è alta complessivamente 1,60 metri.

