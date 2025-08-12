Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis analizzano il finale di Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo. Sebbene la storia di Quel pazzo venerdì, originariamente un libro, sia stata adattata diverse volte, il suo capitolo più recente è Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo, che è un sequel diretto della versione del 2003, in cui si alza la posta in gioco con più personaggi e scambi di corpi.

Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo è stato finora ben accolto, ottenendo un Tomatometro del 72% su Rotten Tomatoes. I fan lo hanno apprezzato ancora di più, assegnando al film un Popcornmetro del 93%. Quel pazzo venerdì ha anche incassato la notevole cifra di 43,8 milioni di dollari al botteghino finora, un ottimo inizio per un reboot di una commedia cinematografica.

Tramite Entertainment Weekly, Curtis e Lohan hanno spiegato il finale di Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo. Lohan ha interpretato il finale come “un momento in cui i loro due mondi possono coesistere“, riferendosi ad Anna (Lohan) e a sua figlia Harper (Julia Butters). Curtis ha espresso la sua commozione per la scelta della canzone nel finale, dicendo che è “il motivo per cui si va al cinema“.

Anche la regista di Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo, Nisha Ganatra, è intervenuta riguardo all’esperienza di Lily (Sophia Hammons) nella conclusione. Pensa che ciò che alla fine “spacca tutto” sia quando Lily realizza che i Coleman, uniti a suo padre (Manny Jacinto), sono la sua vera famiglia. Ecco le citazioni complete qui sotto:

Lindsay Lohan: Penso che sia un momento in cui i loro due mondi possono coesistere. Sua madre può ancora realizzare i suoi sogni, e sua figlia può ancora far parte di quei sogni, e possono vivere insieme, perché sono una cosa sola. Lei viene da sua madre. Possono affrontare qualsiasi tempesta. Qualunque novità cambierà la loro vita, dare vita a questa nuova famiglia, è possibile. Tutto ciò di cui hanno bisogno è l’uno dell’altra. Questo è il tassello mancante che non hanno riconosciuto per tutto il tempo.

Jamie Lee Curtis: Ricordo la prima volta che ho letto, quando dice che la canzone non parla di Jake [Chad Michael Murray], e poi l’ho ascoltata. È molto toccante. È il motivo per cui vai al cinema, è il motivo per cui vai a vedere un film Disney. Avere un momento in cui all’improvviso ti avvicini e stringi la mano alla persona seduta accanto a te, che sia tua madre, tua nonna, un’amica… Ne sarai commosso.

Nisha Ganatra: Quando Lily si rende conto che questa è la sua famiglia, è quello che apre tutto. C’era bisogno di quel momento in cui tutti vedevano l’altro per quello che era e lo accettavano per quello che era. È allora che tutto torna a posto. Sembrava che tutti avessero bisogno di quel momento in cui vedevano l’altro.

Qual è il vero significato di Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo?

Come Anna e Tess (Curtis) ricordano utilmente al pubblico nel film, sono riuscite a cancellare la loro prima esperienza di scambio di corpo quando hanno imparato a comprendersi meglio. Il personaggio sensitivo di Vanessa Bayer suggerisce che qualcosa di simile dovrà accadere affinché questo scambio a quattro venga invertito, citando un enigma che richiede loro di “cambiare i cuori che sanno essere sbagliati“.

Il significato di questa frase può essere interpretato come il processo che ogni personaggio deve attraversare per cambiare il proprio cuore e vedere veramente l’altra persona, come dice la citazione di Ganatra. Nel finale di Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo, Tess e Lily attraversano per prime questa evoluzione, con Lily che si rende conto che non avrebbe dovuto cercare di distruggere il matrimonio di suo padre e che potrebbe essere felice rimanendo a Los Angeles con i Coleman.

Con Tess e Lily convinte che le cose possano funzionare, gli ultimi cuori a cambiare sono quelli di Harper e Anna. Inizialmente Harper era furiosa perché sua madre l’aveva costretta a trasferirsi a Londra, ma sapere che sarebbero rimaste a Los Angeles e che avrebbero avuto un “vincolo” con sua madre la aiuta anche a cambiare idea.

Nella nostra recensione di Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo abbiamo scritto: “Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo è più di un semplice sequel: è una lettera d’amore ai fan del primo film e un’intelligente reinvenzione del suo messaggio centrale. Il risultato è un film capace di parlare a più generazioni contemporaneamente. Perfetto per una serata in famiglia, ma anche per chi ha amato il film del 2003 e vuole ritrovare quell’alchimia unica tra Lohan e Curtis, oggi ancora più matura, intensa e divertente. Una “freaky” sorpresa di fine estate che, non sapevamo di volere — ma che ora siamo felici di avere.”