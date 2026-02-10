Il membro originale del cast di S.W.A.T. ha confermato il suo ritorno nello spin-off Exiles di Shemar Moore.

Un ritorno che farà felici i fan storici di S.W.A.T.. In vista dello spinoff S.W.A.T. Exiles, è stato infatti confermato – in modo piuttosto discreto – il rientro di uno dei volti più amati della serie originale.

Shemar Moore tornerà a vestire i panni di Daniel “Hondo” Harrelson Jr., personaggio simbolo del procedural action di CBS, nonché a ricoprire il ruolo di executive producer del nuovo progetto. S.W.A.T. Exiles è stato annunciato pochi giorni dopo il finale della serie madre, andata in onda nel maggio 2025, e punterà su un mix di nuovi personaggi e ritorni mirati dal cast originale.

David Lim torna nei panni di Victor Tan in S.W.A.T. Exiles

Tra questi ritorni spicca quello di David Lim, che riprenderà il ruolo di Victor Tan in un’apparizione come guest star. L’attore sarà presente nel penultimo episodio della prima stagione dello spinoff, segnando così una reunion molto attesa dai fan. Lim è stato uno dei pochi interpreti a rimanere in S.W.A.T. per tutta la sua lunga corsa iniziata nel 2017, diventando una presenza centrale sia sul piano narrativo che emotivo.

Oltre a lui, è già confermata la partecipazione di Jay Harrington e Patrick St. Esprit, che torneranno rispettivamente nei ruoli del sergente David “Deacon” Kay e del comandante Robert Hicks. Un segnale chiaro della volontà, da parte della produzione, di mantenere un legame forte con l’eredità della serie originale.

Nei giorni scorsi è emerso anche che Selma Blair e Jerry O’Connell parteciperanno allo show come guest star in ruoli ancora non rivelati. Sul fronte dei nuovi ingressi, il cast fisso includerà Lucy Barrett, Adain Bradley, Zyra Gorecki, Freddy Miyares e Ronen Rubinstein.

Dal punto di vista narrativo, S.W.A.T. Exiles seguirà Hondo mentre viene richiamato da un ritiro forzato per guidare un’unità sperimentale composta da reclute giovani e inesperte, dopo che una missione ad alto profilo è finita disastramente. Al centro della serie ci saranno scontri generazionali, personalità incompatibili e la necessità di proteggere la città in un contesto sempre più instabile.

Lo spinoff è guidato dallo showrunner ed executive producer Jason Ning, ma al momento non ha ancora una piattaforma di distribuzione né una data di uscita ufficiale. Dopo la cancellazione di una possibile nona stagione di S.W.A.T., Exiles sembra però intenzionata a raccoglierne l’eredità, puntando proprio su ciò che il pubblico ha amato di più: i personaggi.