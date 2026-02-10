Le 10 più grandi differenze tra The Lincoln Lawyer – stagione 4 e il libro originale

Hayley subisce le conseguenze pubbliche del processo

Nel romanzo, l’impatto del processo è concentrato soprattutto su Mickey e sullo studio legale. La serie amplia invece le conseguenze, mostrando come l’accusa colpisca chiunque gli sia vicino.

Hayley viene presa di mira sia online che a scuola, diventando vittima di bullismo per il caso del padre. È una delle scelte più dure ma anche più realistiche della stagione, che ricorda come l’ingiustizia non sia mai un fatto isolato, ma una ferita collettiva.