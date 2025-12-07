HomeSerie TvNews

Paradise – Stagione 2: teaser trailer e data di uscita italiana su Disney+

Di Redazione

-

Seguici su Google News

Disney+ ha annunciato che la seconda stagione di Paradise, la serie drama candidata agli Emmy Award, debutterà in Italia lunedì 23 febbraio 2026. Negli Stati Uniti arriverà invece su Hulu. In occasione del CCXP25 di San Paolo, sono stati svelati il teaser trailer e la teaser art, presentati durante un panel con Dan Fogelman (creator ed executive producer), Sterling K. Brown (executive producer e protagonista) e Shailene Woodley (guest star ricorrente).

La nuova stagione riprende dopo gli eventi del “Giorno”: Xavier parte alla ricerca di Teri nel mondo esterno, scoprendo come la popolazione è sopravvissuta nei tre anni successivi al crollo. Nel frattempo, a Paradise il tessuto sociale comincia a sgretolarsi, mentre emergono nuove verità sulle origini della misteriosa città sotterranea.

Il cast della seconda stagione comprende Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans. Tra le guest star ricorrenti figurano James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty e Jon Beavers.

Creata da Dan Fogelman, Paradise è una produzione 20th Television. Fogelman è anche executive producer insieme a Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra e John Requa.

Disney+ ricorda inoltre la presenza di un robusto sistema di parental control, che consente agli abbonati di gestire con facilità i livelli di accesso ai contenuti più adulti, impostare profili protetti da PIN e attivare la “Modalità Junior” per la massima tranquillità delle famiglie.

Articolo precedente
Sicilia Express: la spiegazione del finale della miniserie Netflix con Ficarra e Picone
Articolo successivo
The Boys – Season 5, teaser trailer: scoppia la guerra quando la banda si riunisce per uccidere Patriota
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved