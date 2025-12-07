Paradise – Stagione 2: teaser trailer e data di uscita italiana su Disney+

Disney+ ha annunciato che la seconda stagione di Paradise, la serie drama candidata agli Emmy Award, debutterà in Italia lunedì 23 febbraio 2026. Negli Stati Uniti arriverà invece su Hulu. In occasione del CCXP25 di San Paolo, sono stati svelati il teaser trailer e la teaser art, presentati durante un panel con Dan Fogelman (creator ed executive producer), Sterling K. Brown (executive producer e protagonista) e Shailene Woodley (guest star ricorrente).

La nuova stagione riprende dopo gli eventi del “Giorno”: Xavier parte alla ricerca di Teri nel mondo esterno, scoprendo come la popolazione è sopravvissuta nei tre anni successivi al crollo. Nel frattempo, a Paradise il tessuto sociale comincia a sgretolarsi, mentre emergono nuove verità sulle origini della misteriosa città sotterranea.

Il cast della seconda stagione comprende Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans. Tra le guest star ricorrenti figurano James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty e Jon Beavers.

Creata da Dan Fogelman, Paradise è una produzione 20th Television. Fogelman è anche executive producer insieme a Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra e John Requa.

