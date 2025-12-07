HomeSerie TvNews

The Boys – Season 5, teaser trailer: scoppia la guerra quando la banda si riunisce per uccidere Patriota

Di Redazione

-

Patriota in The Boys

La guerra finale contro Patriota ha inizio nel trailer della quinta stagione di The Boys, con Prime Video che finalmente svela le prime immagini ufficiali dell’ultima stagione della serie. Dopo il finale della quarta stagione di The Boys, sono passati quasi due anni da quando gli spettatori hanno assistito al grande colpo di scena che ha lasciato in sospeso il destino di molti personaggi.

In occasione del CCXP in Brasile c’è stato il panel di The Boys, l’evento ha offerto al pubblico un primo assaggio della quinta e ultima stagione della popolare serie Prime Video, rivelando anche che la premiere è prevista per l’8 aprile 2026. Guardate qui sotto:

Prime Video ha anche svelato una nuova sinossi della prossima stagione, descrivendola come segue: “Nella quinta e ultima stagione, è il mondo di Homelander, completamente soggetto ai suoi capricci irregolari ed egocentrici. Hughie, Mother’s Milk e Frenchie sono imprigionati in un ‘campo di libertà’.”

Nel frattempo, “Annie lotta per organizzare una resistenza contro la schiacciante forza dei Supe. Kimiko è introvabile. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Supe dalla faccia della terra, mette in moto una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo abitano”. Prime Video ha concluso la descrizione affermando: “È il momento culminante, gente. Sta per succedere qualcosa di grosso”.

Il trailer offre anche un primo assaggio di Jared Padalecki nella The Boys – stagione 5, che lo riunisce al collega di Supernatural Jensen Ackles, dato che Soldier Boy sarà un personaggio fisso nella stagione finale. Gli spettatori potranno anche vedere per la prima volta Ashley e le sue condizioni attuali, dopo la fine della The Boys stagione 4, quando si è iniettata il Compound V.

Durante il panel di The Boys al FAN EXPO la star di Billy Butcher Karl Urban ha anticipato che ci saranno diverse morti nella stagione finale, e che avverranno già nel primo episodio. La stagione finale vedrà anche la partecipazione dei membri del cast di Gen V, dopo la conclusione della stagione 2.

La quinta stagione di The Boys debutterà l’8 aprile 2026 con i primi due episodi in contemporanea, mentre gli episodi successivi andranno in onda fino al 20 maggio 2026, solo su Prime Video.

ALTRE STORIE

