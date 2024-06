Peacemaker: Jennifer Holland ufficialmente nel DCU

Jennifer Holland ha confermato di aver iniziato a lavorare sulla seconda stagione di Peacemaker. Holland ha fatto il suo debutto nel DCEU nei panni di Emilia Harcourt in The Suicide Squad e in seguito ha ripreso il ruolo in Peacemaker, Black Adam e Shazam! La furia degli dei. È diventata rapidamente una delle preferite dai fan, rubando la scena insieme a John Cena nella serie TV spin-off sull’antieroe.

Ciò rende Holland uno dei pochi attori del DCEU a fare il salto da quel mondo al DCU. Si prevede che altri membri del Team Peacemaker si uniranno a lei, tra cui Danielle Brooks nei panni di Leota Adebayo, Freddie Stroma nei panni di Vigilante e Steve Agee nei panni di John Economos.

“Ero entusiasta di esplorarla in ogni modo”, aveva detto in precedenza l’attrice del suo ruolo nella serie Max. “James ha avuto difficoltà a inserirsi nelle storie che voleva per [The Suicide Squad] con il cast principale a causa di quanto fosse grande il cast, quindi c’era solo una pagina bianca da riempire con Harcourt. Le cose di lei che ho amato sono così tante le cose che la rendono incredibilmente complicata e imperfetta (…) Oltre a ciò, non posso nemmeno dirti quanto fossi entusiasta di interpretare tutta la fisicità del ruolo e ho sempre sognato di interpretare un personaggio di cui avrei avuto bisogno di fondere la fisicità e l’atletismo di me stessa con la recitazione che amo, e questo ruolo mi ha dato l’opportunità di farlo”.

La seconda stagione di Peacemaker vedrà anche Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr., Sol Rodríguez nei panni di Sasha Bordeaux, Tim Meadows nei panni di Langston Fleury e David Denman in un ruolo misterioso. Non si sa una data per la premiere, ma la produzione è in corso ormai da un po’ con James Gunn che dirige gli episodi mentre gira Superman.