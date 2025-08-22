Peacemaker Stagione 2: la nuova intro sulle note di Oh Lord

Peacemaker Stagione 2

La seconda stagione di Peacemaker segue Christopher “Chris” Smith, alias Peacemaker, il supereroe vigilante, mentre lotta per conciliare il suo passato con il suo ritrovato scopo, continuando a dare filo da torcere ai giusti malfattori nella sua folle ricerca di pace a ogni costo. Scopre un mondo alternativo in cui la vita è tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il futuro.

La seconda stagione vedrà la partecipazione di John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows.

James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi di Peacemaker e ne ha diretti tre, incluso il primo. Gunn, Peter Safran e Cena sono i produttori esecutivi. Greg Mottola, Peter Sollett e Alethea Jones sono anche i registi.