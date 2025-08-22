Peacemaker Stagione 2: la nuova intro sulle note di Oh Lord

La seconda stagione di Peacemaker è stata presentata in anteprima su HBO Max ieri sera e il regista James Gunn ha appena pubblicato i nuovi titoli di testa della serie. Sulle note di “Oh Lord” di Foxy Shazam, è unica e divertente tanto quanto quella che abbiamo visto al suo debutto nel 2022.
Al momento, la seconda stagione di Peacemaker ha un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes, sebbene ai critici siano stati assegnati solo cinque episodi su otto. I fan hanno iniziato a condividere le loro opinioni sulla première, assegnandole un punteggio dell’82% su Popcornmeter. I nuovi episodi di Peacemaker saranno pubblicati settimanalmente su HBO Max, quindi ci vorrà un po’ di tempo prima di conoscere i punteggi definitivi per la serie TV dei DC Studios.
La première, intitolata “The Ties That Grind“, ha spazzato via completamente il DCEU sostituendo la Justice League con la Justice Gang. Ha anche rivelato come funziona il nuovo Multiverso DC.
“Sapevo che il ballo doveva cambiare perché abbiamo ucciso tutti nella prima stagione”, ha detto Gunn a The Wrap. “Ma non ero sicuro se cambiare la canzone o mantenerla uguale e fare un ballo diverso. E dopo aver ascoltato un sacco di cose e aver vagato nella mia immaginazione, alla fine mi sono imbattuto in ‘Oh Lord’, che ho pensato fosse fantastica.”
“Hanno un video musicale fantastico con dei balli, e ho pensato che fosse una buona ispirazione per la seconda stagione”, ha continuato il regista. “[I Foxy Shazam] sono letteralmente la mia band preferita. Ma penso che il testo riguardi molto ciò che accade nella seconda stagione. Penso che allo stesso modo in cui ‘Do Ya Wanna Taste It’ abbia davvero catturato il sapore, sia i lati positivi che quelli negativi della prima stagione, lo stesso vale per ‘Oh Lord’.”
Peacemaker Stagione 2
La seconda stagione di Peacemaker segue Christopher “Chris” Smith, alias Peacemaker, il supereroe vigilante, mentre lotta per conciliare il suo passato con il suo ritrovato scopo, continuando a dare filo da torcere ai giusti malfattori nella sua folle ricerca di pace a ogni costo. Scopre un mondo alternativo in cui la vita è tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il futuro.
La seconda stagione vedrà la partecipazione di John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle e Tim Meadows.
James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi di Peacemaker e ne ha diretti tre, incluso il primo. Gunn, Peter Safran e Cena sono i produttori esecutivi. Greg Mottola, Peter Sollett e Alethea Jones sono anche i registi.