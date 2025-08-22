HomeCinema News2025

The Running Man: Glen Powell, anticipa le scene d’azione epiche e reali

Di Chiara Guida

-

In una società del prossimo futuro, The Running Man è il programma televisivo più seguito: una competizione mortale in cui i concorrenti, noti come Runners, devono sopravvivere per 30 giorni mentre vengono braccati da assassini professionisti, con ogni mossa trasmessa a un pubblico assetato di sangue e ogni giorno che porta con sé una ricompensa in denaro maggiore.

Nel disperato tentativo di salvare la figlia malata, il proletario Ben Richards (Glen Powell) viene convinto dall’affascinante ma spietato produttore dello show, Dan Killian (Josh Brolin), a entrare in gioco come ultima risorsa. Ma la sfida, l’istinto e la grinta di Ben lo trasformano in un inaspettato beniamino dei fan e in una minaccia per l’intero sistema.

Con l’aumento degli ascolti, aumenta anche il pericolo, e Ben deve superare in astuzia non solo i Cacciatori, ma anche una nazione dipendente dal vederlo cadere. Powell, che ha recentemente recitato in Twisters e Hit Man, punta a consolidare il suo ruolo da protagonista nel prossimo reboot del romanzo di Edgar Wright, già adattato nel 1987 con l’iconico Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista.

Parlando con Empire (tramite SFFGazette.com) del suo più grande ruolo in un film d’azione fino ad oggi, l’attore ha detto: “Ci sono alcune scene fantastiche in questo film. Ne ho parlato con Edgar. Gli ho detto: ‘Voglio che la gente sappia che sono io a correre'”. Così ha ideato una scena fantastica nel film, dove posso scatenarmi completamente. Non volevo che la gente pensasse: ‘Era bravo in tutto tranne che a correre!'”

A dimostrazione delle sue doti da action artist in questo progetto, Powell ha raccontato: “Stiamo saltando da auto e treni in movimento. Un ascensore precipita mentre sono dentro. C’è una sequenza di combattimento aereo incredibile.”

Per il regista Edgar Wright, gli effetti speciali sono stati fondamentali sia per raccontare la storia sia per dare al protagonista di The Running Man la possibilità di brillare. “È stato un vero sforzo ricreare tutto sul posto, senza ricorrere alla CGI o a una versione con green screen”, ha raccontato. “Potete dire, ufficialmente, di aver visto Glen Powell saltare da un ponte!”

Il film di Edgar Wright uscirà il 6 novembre distribuito da Eagle Pictures e vede nel cast Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson con Colman Domingo e Josh Brolin.

