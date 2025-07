Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 2, il primo trailer è qui!

La Disney ha annunciato al Comic-Con di San Diego con Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo arriverà + il 10 dicembre 2025 con la seconda stagione.

Oltre a un teaser in sala e a altri momenti divertenti per entusiasmare i fan per l’avventura del Mare dei Mostri, l’autore e co-creatore Rick Riordan ha anche rivelato alcune entusiasmanti e attese novità sul cast della terza stagione.

Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie si sono uniti alla terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo nei panni dei fratelli Nico e Bianca di Angelo, figli di Ade. La produzione della terza stagione, che sarà basata sul terzo libro della serie di Riordan, La Maledizione del Titano, inizierà presto.

Riordan ha rivelato la notizia tramite videomessaggio dalla Hall H del Comic-Con di San Diego il 24 luglio, durante un panel con le star Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue) e Daniel Diemer (Tyson), il cui casting era stato annunciato lo scorso anno nella Hall H per la seconda stagione.

L’ondata di rivelazioni è continuata nel nuovo teaser trailer della seconda stagione, che è stato quasi saltato accidentalmente nella Hall H. Nella clip, i semidei si riuniscono per una guerra “inevitabile” che sta per iniziare. Clarisse, interpretata da Dior Goodjohn, appare intimidatoria mentre scende da una barca, così come il traditore Luke, interpretato da Charlie Bushnell, che brandisce un coltello dall’aspetto affilato.

“Preparati, Perseo”, avverte il padre di Percy, Poseidone, suo figlio. Dopo che Annabeth chiede a Percy, noto anche come Testa d’Alghe, se vuole davvero entrare nel Mare dei Mostri, lui le afferra la mano e dice: “Andiamo a fare l’impossibile”.

Alla fine del teaser, Tyson (Diemer) si presenta per proteggere Percy da una palla di fuoco scagliata contro di lui, e si gira in modo che gli spettatori possano vedere per la prima volta la sua trasformazione in ciclope nel fratellastro di Percy. La clip mostra anche le Sorelle Grigie nel loro taxi, che prendono in giro Annabeth dicendo che Percy è il suo fidanzato, cosa che non aveva mai detto in precedenza.

Nella seconda stagione, Percy è in missione per trovare il Vello d’Oro per salvare il Campo Mezzosangue, che è “gestito da qualche idiota e attaccato da ondate di mostri”, ha detto il produttore esecutivo Craig Silverstein. Quindi, Percy deve mettersi in viaggio per sistemare le cose, e questo significa una missione per trovare il Vello d’Oro, un manufatto leggendario che può curare qualsiasi cosa o chiunque, e deve usarlo per ripristinare la barriera protettiva che circonda il Campo Mezzosangue. Quindi la seconda stagione parla di Percy che cerca di tenere insieme tutta la sua vita mentre si rompe e cambia. E questa è la tipica esperienza delle scuole medie.

Anche il produttore esecutivo Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz sono intervenuti al panel, moderato dal comico e attore Timothy Simons, che interpreterà Tantalo nella seconda stagione.

“La seconda stagione è epica. È enorme ciò che siamo riusciti a costruire. Siamo nell’avventura del Mare dei Mostri”, ha aggiunto Shotz. “Quindi, siamo in mare aperto. Siamo su una nave corazzata di 54 metri. Siamo su navi da crociera. Partecipiamo a corse di carri. Stiamo combattendo contro mostri incredibili. È così enorme che non vediamo l’ora che lo vediate.”

Durante il panel, Simons ha stuzzicato il pubblico con un’anteprima speciale di Simhadri con l’attesissimo abito da sposa di Grover, che rappresenta un momento cruciale per il suo guardaroba nella storia della seconda stagione, come ricorderanno i lettori del libro. La clip mostrava i colleghi di Simhadri, Jeffries, Diemer e Scobell presenti al giorno speciale della prova dell’abito, oltre ai suoi genitori. Diemer ha espresso quanto fosse emozionato di essere lì per Simhadri mentre Scobell tornava in camerino per vedere l’abito. Purtroppo, la clip si è interrotta prima che potessimo vedere l’abito, quindi gli spettatori dovranno sintonizzarsi sulla seconda stagione per la grande rivelazione.

Simhadri e Scobell hanno scherzato sui preparativi che hanno intrapreso per la scena del loro grande matrimonio. Un anello potrebbe essere stato incluso, o meno. Scobell si è opposto a una proposta che non aveva avanzato dietro le quinte.

La seconda stagione di “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” è basata su “Il Mare dei Mostri”, il secondo capitolo della serie bestseller di Riordan e Disney Hyperion. La sinossi del capitolo recita: “Dopo che il confine protettivo del Campo Mezzosangue viene violato, Percy Jackson intraprende un’odissea epica nel Mare dei Mostri alla ricerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è cruciale nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro imminente piano per distruggere il Campo Mezzosangue e, in definitiva, l’Olimpo”.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo vede protagonisti Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. Tamara Smart interpreterà Thalia Grace, figlia di Zeus. Tra le altre guest star ricorrenti figurano Jason Mantzoukas nel ruolo del leader del Campo Mezzosangue – Dioniso, Simons in quello di Tantalo e Lin Manuel-Miranda in quello di Hermes, messaggero degli dei. Courtney B. Vance è stata rinominata per il ruolo di Zeus, prendendo il posto del defunto Lance Reddick. Sandra Bernhard, Kirsten Schaal e Margeret Cho interpreteranno le Gray Sisters.