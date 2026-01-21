Non fate infuriare l’elfo: la spiegazione del finale del film

Non fate infuriare l’elfo è un emozionante film horror fantasy diretto da Magnus Martens che accompagna il pubblico in una storia spaventosa ma divertente ambientata in un paesaggio invernale norvegese da favola. Mertens, noto per i suoi film d’azione “Jackpot” del 2011 e, più recentemente, “SAS: Red Notice” del 2021, potrebbe essersi avventurato in un territorio inesplorato, ma questo film dimostra di essere un’abile introduzione al genere.

Presentato in anteprima nel 2023, il film non lesina momenti di euforia e terrore, ma è anche ricco di risate che bilanciano il tutto. Nonostante il ritmo moderato e la struttura solida, gli elementi fantasy e i finali irrisolti del film potrebbero lasciare gli spettatori con alcune domande, soprattutto riguardo all’elfo. Andiamo allora a scoprire con questo approfondimento tutto quello che c’è da sapere sul finale di Non fate infuriare l’elfo.

La trama di Non fate infuriare l’elfo

Il film segue Bill Nordheim, sua moglie Carol, sua figlia Nora e suo figlio Lucas mentre si trasferiscono in una casa isolata a Gudbrandsdalen, in Norvegia, che lui ha ereditato dal defunto zio. Bill coglie questa opportunità per realizzare un sogno ancestrale perduto da tempo, quello di tornare nella loro terra natale. Insieme alla vecchia casa, la famiglia eredita un vecchio e particolare fienile che nasconde una serie di segreti.

Una volta trasferiti, la famiglia fatica ad adattarsi al nuovo ambiente. Mentre si sistemano, Lucas scopre che nel fienile vive un elfo mitico del folklore norvegese, o quello che la gente del posto chiama “nisse”. Secondo le leggende, questi elfi rimangono docili se non vengono provocati. La famiglia decide di festeggiare un Natale rumoroso e vivace, cosa che fa infuriare la creatura. Quindi, l’elfo cercherà di fare di tutto per sbarazzarsi di loro.

Qual è il motivo della rabbia dell’elfo?

Tre fattori cruciali che l’elfo non può tollerare sono i rumori forti, le luci intense e i cambiamenti a cui è continuamente sottoposto dall’arrivo della famiglia Nordheim. Per cominciare, il loro stesso arrivo scatena uno dei timori dell’elfo: il cambiamento. Questo viene temporaneamente mitigato da Lucas, che è abbastanza amichevole da avvicinarsi all’elfo nel fienile con del cibo. Nei giorni successivi, l’elfo, convinto che la famiglia non sia così male come sembra, aiuta in casa.

Prima pulisce la neve dal vialetto e poi taglia la legna per loro, vedendo Bill che fatica a farlo. Tuttavia, le cose iniziano a cambiare drasticamente quando Bill allestisce l’area esterna della casa con luci e un Babbo Natale gonfiabile parlante. Infastidito dalle luci, dai rumori e dai cambiamenti, l’elfo smonta le decorazioni. Lucas sa che è opera dell’elfo e avverte la sua famiglia, ma loro non gli credono.

Ignari che le loro azioni precedenti fossero un avvertimento, Bill e Carol decidono di conoscere gli abitanti del posto organizzando una festa di Natale nel fienile. La festa è chiassosa, con musica ad alto volume, tante luci e molte persone. La serata si rivela un successo, ma anche un grave errore da parte della famiglia, poiché l’elfo, infastidito, decide di scatenare il caos all’interno della loro casa. La famiglia è perplessa di fronte alla situazione e chiama le autorità, ma Liv, l’agente di polizia, pensa che abbiano bevuto troppo e respinge la denuncia di qualsiasi reato.

Le cose peggiorano quando Bill rivela alla moglie che suo zio è morto in uno strano incidente. Carol ora crede che la casa sia infestata e che gli strani incidenti che si sono verificati siano segni che il fantasma di suo zio sta vagando per le stanze della loro casa. Frustrata da tutto ciò che è successo negli ultimi giorni, la famiglia si siede a una cena tranquilla, dove Bill presenta loro una prelibatezza locale norvegese a base di pesce fermentato. Incapace di mangiare il cibo, Carol se ne va infuriata, mentre anche gli altri non riescono a mangiare.

Lucas, da persona gentile qual è, prende gli avanzi e li lascia nel fienile per l’elfo. Anche l’elfo non riesce a mangiare quello strano cibo e si infuria ancora di più, e questa volta i suoi piani si rivelano più letali. Raymond, un abitante del posto, si presenta a casa loro vestito da Babbo Natale per fare una sorpresa ai bambini con dei regali. Vede l’elfo e pensa che sia Lucas invece. Raymond si avvicina all’elfo, che lo uccide brutalmente con una punta di ghiaccio e appende il suo cadavere al tetto laterale del fienile.

Bill, che aveva incaricato Raymond della sorpresa, esce di casa aspettandosi il suo arrivo. Vede il suo corpo e, sotto shock, raduna i bambini e sua moglie per salire immediatamente in macchina. La famiglia incontra qui, per la prima volta, l’elfo di persona. Finalmente cominciano a credere alle affermazioni di Lucas. Durante tutto il film, i Nordheim hanno ripetutamente dato prova delle tre cose che più infastidiscono l’elfo, facendolo infuriare al punto di non ritorno.

Nonostante i gesti gentili di Lucas nei suoi confronti, l’ira dell’elfo è stata solo leggermente rimandata. Il fatto stesso che si fossero trasferiti nella casa, insieme ai festeggiamenti della stagione, ha causato la rabbia dell’elfo. Si può solo immaginare quanto sarebbe stato terribile se la curiosità di Lucas non avesse portato a tendere una mano in segno di amicizia all’elfo: i Nordheim non sarebbero sopravvissuti, portando alla fine la pace all’elfo e l’orrore agli abitanti del vicinato.

I Nordheim lasciano la loro casa?

Dopo la battaglia con il clan degli elfi, la famiglia Nordheim esce vittoriosa, respingendo gli elfi dalla proprietà. Gli elfi hanno causato abbastanza distruzione alla casa e ucciso due persone innocenti: l’agente di polizia Liv e Raymond, un abitante del luogo che voleva fare una sorpresa alla famiglia, portando regali vestito da Babbo Natale. Liberano anche Tor Åge, che è stato colpito ma è miracolosamente sopravvissuto durante la lotta. Egli afferma di aver negoziato con gli elfi un cessate il fuoco.

L’elfo che ha salvato la famiglia ora guarda con dolore la sua casa ridotta in cenere. Lucas suggerisce di permettere all’elfo di rimanere con loro, ma la sua matrigna Carol dubita che sia una buona idea, ragionando con lui che se la famiglia rimane lì, finirà solo per far infuriare ancora di più l’elfo. Il film conferma vagamente che non rimarranno in questa residenza, ma non conferma necessariamente che torneranno negli Stati Uniti. A parte questo, non ci sono indicazioni significative su ciò che la famiglia intende fare dopo gli eventi del film.

Con la conferma della loro partenza dalla proprietà, nascono due scenari per il futuro della famiglia. Uno è che rimangano in Norvegia, ma si trasferiscano da quella casa e continuino a realizzare il sogno di Bill di vivere nel paese dei suoi antenati. L’altro è che tornino negli Stati Uniti e riprendano la loro vita in un ambiente più familiare. Dei due scenari, il secondo è più probabile, poiché la loro bizzarra esperienza nella casa norvegese potrebbe aver lasciato loro un trauma profondo.

Con ogni probabilità, Bill, pur sapendo che la Norvegia è un paese molto sicuro in cui vivere, avrebbe riportato la sua famiglia negli Stati Uniti, considerando le crescenti critiche che riceve da loro per essersi trasferito nella sua terra d’origine. Durante l’attacco degli elfi, Bill e la sua famiglia si chiudono in una camera da letto e Bill coglie l’occasione per scusarsi con loro per il trasferimento, sostenendo che l’intera situazione è colpa sua. In questo caso, Bill stesso crede di aver deluso la sua famiglia e, di conseguenza, farebbe qualsiasi cosa per mantenerla felice e al sicuro. Sa che Carol, Nora e Lucas avranno difficoltà in Norvegia, il che lo spinge ulteriormente a decidere di tornare negli Stati Uniti.

Cosa succede all’elfo?

Mentre l’elfo, o come lo chiamano gli abitanti del luogo, “Nisse”, che ha salvato la famiglia Nordheim, guarda la sua casa andare in fiamme, prova una profonda tristezza. Sapendo che non avrà un posto dove vivere, Tor Åge simpatizza con l’elfo e lo invita a vivere nel museo all’aperto dedicato agli elfi che ha allestito in città. Poiché la solitudine e la pace sono le caratteristiche più distintive della mostra, Tor Åge sa che l’elfo starà bene lì. Lucas chiede a Tor di promettere che si prenderà cura dell’elfo, e Tor risponde che sarà un onore farlo. La famiglia saluta e il film passa alla scena finale.

Le tre cose che l’elfo non sopporta sono i rumori forti, le luci intense e i cambiamenti, che la mostra, chiamata appropriatamente “Nisseland”, apparentemente non presenta. Inoltre, non ha mai molti visitatori. Lucas è uno dei pochi che l’ha visitata quando la famiglia è andata per la prima volta in centro. Qui viene presentato per la prima volta ad Åge, che gestisce l’installazione all’aperto e gli racconta la storia dell’elfo del fienile. Lucas viene anche informato delle tre cose che l’elfo non sopporta.

La stessa mostra sarebbe stata la casa ideale per l’elfo. La gente del posto non avrebbe notato l’elfo tra le repliche collocate nell’installazione, offrendogli un posto perfetto dove nascondersi. Le decorazioni e le dimensioni della mostra si adattano perfettamente alla statura dell’elfo. Tor Åge, affascinato dalla storia e dalla cultura, sarebbe rimasto incantato dall’elfo. Nel tentativo di saperne di più sull’elfo e sulla sua specie, Tor Åge avrebbe garantito il suo benessere e la sua sicurezza.

Alla fine, il film suggerisce quindi che Tor Åge si prende cura dell’elfo e, a sua volta, l’elfo si prende cura del museo all’aperto. Dopotutto, “Nisseland” è stato costruito come un insediamento elfico, come suggerisce il nome. Finché Tor non farà nulla di avventato, l’elfo starà probabilmente bene, godendosi la pace e la serenità della sua nuova casa.