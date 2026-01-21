HomeCinema News2026

Il film DCU di Batman affida la sceneggiatura a una figura divisiva: Christina Hodson scriverà The Brave and the Bold

The Brave and the Bold

Il nuovo film di Batman del DCU prende forma e lo fa con una scelta destinata a far discutere. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la sceneggiatura di The Brave and the Bold sarà firmata da Christina Hodson, autrice già nota ai fan DC per lavori che hanno diviso pubblico e botteghino.

Il progetto rientra nel nuovo corso dell’universo DC guidato da James Gunn ed è separato dal Batman interpretato da Robert Pattinson. Alla regia dovrebbe essere coinvolto Andy Muschietti, già dietro la macchina da presa di The Flash (2023).

Hodson non è una novità per DC: ha scritto Birds of Prey (2020) e The Flash (2023), due titoli accolti positivamente dalla critica ma rivelatisi deludenti al box office nell’era del vecchio DCEU. The Flash, in particolare, è stato lodato da Gunn ma ha incassato 271,4 milioni di dollari a fronte di un budget stimato tra 200 e 220 milioni, risultando un insuccesso commerciale. Sorte simile per Birds of Prey, apprezzato dalla critica ma incapace di raggiungere il punto di pareggio nonostante il culto maturato negli anni successivi.

The Brave and the Bold porterà sul grande schermo una dinamica centrale dei fumetti: Bruce Wayne nei panni di Batman e Damian Wayne come Robin. Damian è il figlio di Bruce e Talia al Ghul, cresciuto dalla Lega degli Assassini all’insaputa del padre—un’angolazione narrativa che promette conflitto, eredità e identità. Secondo le fonti, la sceneggiatura è ancora in fase iniziale: Hodson avrebbe iniziato a lavorarci nell’autunno 2025.

Il sodalizio con Muschietti segnerebbe la seconda collaborazione DC tra i due, se il regista resterà ufficialmente legato al progetto. Al di fuori del mondo DC, Hodson ha firmato anche Bumblebee (2018), l’unico film live-action dei Transformers ad aver ottenuto un giudizio “Fresh” su Rotten Tomatoes—un dato spesso citato a sostegno della qualità della sua scrittura.

La nomina di Hodson è quindi destinata a dividere: da un lato i precedenti commerciali non rassicurano, dall’altro il suo track record critico e l’apprezzamento di Gunn suggeriscono un approccio autoriale forte. Qualunque sarà l’esito al botteghino, The Brave and the Bold sembra puntare a un Batman distinto e memorabile, pronto a differenziarsi dalle incarnazioni recenti.

