Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3, tutto quello che sappiamo: cast, trama e quando uscirà

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo tornerà con la stagione 3, ed ecco tutto ciò che sappiamo già al riguardo. Fin dal finale della stagione 1, è stato chiaro che la serie ha un pubblico solido. Che si tratti di fan della saga letteraria originale di Percy Jackson o di nuovi spettatori, lo show si è rivelato un successo per Disney+.

Nel dicembre 2025, la stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha riportato la serie sugli schermi adattando il secondo libro, Il mare dei mostri. Dopo altri otto episodi, un tono leggermente più maturo e una storia che ha persino migliorato il materiale originale, Percy Jackson si è dimostrato ancora più forte alla sua seconda uscita.

Questo ha portato molti a chiedersi cosa riserverà la stagione 3 di Percy Jackson. Dopotutto, il terzo libro è considerato un punto di svolta nella saga, grazie al suo tono più cupo, aumentando così l’attesa per il suo adattamento nella serie Disney+. Con questo in mente, ecco tutto ciò che sappiamo sulla prossima stagione, dai nuovi cambiamenti rispetto ai libri di Percy Jackson alle notizie sul cast e ai dettagli della trama.

La stagione 3 di Percy Jackson è già stata confermata

La stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è stata annunciata ufficialmente nel febbraio 2024, pochi mesi dopo che Disney aveva confermato quanto fossero forti i dati di ascolto della stagione 1. A quanto pare, i numeri erano così solidi che Disney ha deciso di puntare con largo anticipo sulla serie: la stagione 3 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è stata approvata nel marzo 2025, prima ancora che la stagione 2 iniziasse la messa in onda.

Questo ha rappresentato una grande dimostrazione di fiducia in Percy Jackson, cosa che non era mai accaduta prima.

La stagione 3 di Percy Jackson adatterà La maledizione del Titano

Con la stagione 1 basata su Il ladro di fulmini e la stagione 2 su Il mare dei mostri, la stagione 3 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo racconterà la storia del terzo libro della saga, La maledizione del Titano. Questo volume si distingue dai precedenti perché è ambientato in inverno, anziché in estate.

Il libro si apre con Percy e Annabeth impegnati in una missione per salvare due mezzosangue da un collegio. La missione fallisce a causa dell’apparizione di diversi mostri potenti e di alcuni dèi dell’Olimpo. Da qui prende il via una nuova quest per salvare una dea rapita, fermare i piani di Luke per rafforzare l’esercito di Crono e spezzare la maledizione del Titano che dà il titolo al libro.

Come accennato, La maledizione del Titano rappresenta un vero punto di svolta nella serie di Percy Jackson. È il più oscuro dei primi tre libri e introduce numerosi personaggi chiave da entrambe le parti del conflitto tra gli dèi dell’Olimpo e i Titani. La stagione 3 di Percy Jackson adatterà questi eventi, proseguendo direttamente dal finale della stagione 2.

Il cast di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3

Il cast della stagione 3 di Percy Jackson sarà simile a quello delle stagioni 1 e 2: la maggior parte degli attori tornerà, con l’aggiunta di diversi nuovi volti. Naturalmente, Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri riprenderanno i ruoli di Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood.

Tornerà anche Charlie Bushnell nei panni di Luke Castellan, ancora una volta alla guida delle forze antagoniste di Crono. Tamara Smart riprenderà il ruolo di Thalia Grace nella stagione 3 di Percy Jackson, questa volta come personaggio principale dopo le apparizioni ricorrenti della stagione 2.

Per quanto riguarda altri membri del cast che potrebbero tornare dalle stagioni precedenti, la situazione è meno chiara. Personaggi come Clarisse LaRue e Tyson, che hanno avuto un ruolo centrale nella stagione 2, nei libri hanno parti più ridotte — se non assenti — nella stagione 3. Tuttavia, è difficile immaginare che Dior Goodjohn e Daniel Diemer vengano esclusi del tutto.

Lo stesso vale per diversi dèi dell’Olimpo già apparsi nelle stagioni precedenti, che probabilmente torneranno anche nella stagione 3, seppur in ruoli minori. Toby Stephens, Courtney B. Vance e Jay Duplass riprenderanno i ruoli di Poseidone, Zeus e Ade. Anche Jason Mantzoukas dovrebbe tornare nei panni di Dioniso, così come Adam Copeland nel ruolo di Ares.

Oltre a questo, la stagione 3 di Percy Jackson introdurrà numerosi nuovi membri del cast. Faranno il loro debutto altri dèi olimpici, tra cui Artemide, dea della caccia, che avrà un ruolo centrale nella storia de La maledizione del Titano. Artemide sarà interpretata da Dafne Keen, nota per Logan e Deadpool & Wolverine. Comparirà anche suo fratello gemello Apollo, anche se l’attore che lo interpreterà non è ancora stato annunciato.

Afrodite, dea della bellezza e dell’amore, è un’altra divinità olimpica che apparirà nella stagione 3 di Percy Jackson, interpretata da Kate McKinnon. Nei libri, tuttavia, l’aspetto di Afrodite cambia a seconda di chi la osserva, quindi potrebbero essere scelti anche altri attori accanto alla McKinnon.

Per quanto riguarda gli altri nuovi personaggi, molti avranno ruoli di primo piano. Saara Chaudry interpreterà Zoë Nightshade, il luogotenente principale delle Cacciatrici di Artemide. David Costabile si unirà al cast nel ruolo del dottor Thorn, un antagonista ricorrente nella storia.

Holt McCallany interpreterà Atlas, il generale dei Titani al servizio di Crono, maledetto da Zeus a sostenere il peso del cielo. Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie vestiranno i panni di Nico di Angelo e Bianca di Angelo, i due mezzosangue ricercati all’inizio della storia, che avranno un ruolo fondamentale nella missione principale.

Infine, Glynn Turman dovrebbe tornare nel ruolo di Chirone, mentre Jesse L. Martin si aggiunge al cast della stagione 3 di Percy Jackson nel ruolo di Frederick Chase, il padre di Annabeth.

La produzione della stagione 3 di Percy Jackson è in corso e l’uscita è prevista per il 2026

Solo sette mesi dopo la conclusione delle riprese della stagione 2, è iniziata la produzione della stagione 3 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Il cast si è riunito nell’agosto 2025 per dare il via alle riprese, che si sono interrotte brevemente per promuovere la stagione 2 nel dicembre 2025. Con l’inizio del nuovo anno, la produzione è ripartita.

In una scena post-credit del finale della stagione 2 di Percy Jackson, è stato confermato che la stagione 3 uscirà nel 2026. Al momento dell’uscita della stagione 2, la maggior parte delle riprese era già stata completata, con solo poche scene ancora da girare. Questi ultimi giorni di produzione dovrebbero concludersi nel marzo 2026, mentre la post-produzione è probabilmente già iniziata per il materiale già girato.

Questo fa pensare a un’uscita della stagione 3 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo nel dicembre 2026. Le due stagioni precedenti sono infatti uscite entrambe a dicembre — la prima nel 2023 e la seconda nel 2025 — ed è quindi plausibile che anche la terza segua lo stesso schema con l’adattamento Disney+ de La maledizione del Titano.