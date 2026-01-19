A Knight Of The Seven Kingdoms, episodio 1: la spiegazione del finale. L’avventura di Dunk e Egg ha inizio!

A Knight of the Seven Kingdoms ha ufficialmente dato il via alle avventure di Dunk ed Egg sullo schermo con il suo primo episodio. Basato sulle novelle di Dunk and Egg di George R.R. Martin, questo spin-off di Game of Thrones presenta un tono sensibilmente diverso rispetto ai suoi predecessori (come viene messo in evidenza nella recensione in anteprima di Chiara Guida per Cinefilos.it). Ciò viene dimostrato in modo brillante già nei primi cinque minuti dell’episodio 1, quando, proprio nel momento in cui sembrava stesse per partire una drammatica sigla in stile Game of Thrones, Dunk si “lascia andare”.

Da lì in poi, l’assurdità continua per tutto l’episodio 1 di A Knight of the Seven Kingdoms. Tuttavia, questo capitolo introduttivo non è privo di momenti toccanti o di ispirazione. Dopo aver espletato i suoi bisogni, Dunk si dirige verso il torneo più vicino, deciso a conquistare la vittoria nelle giostre come giovane cavaliere alle prime armi. Prima di poter competere, però, Dunk deve trovare un cavaliere o un lord disposto a garantire per lui, e l’impresa si rivela tutt’altro che semplice.

Durante la sua ricerca di qualcuno che ricordi il suo defunto maestro, Ser Arlan, Dunk incontra un ragazzino sorprendentemente calvo di nome Egg. Con riluttanza (forse non così marcata come finge), accetta di prenderlo come scudiero, promettendo di trattarlo bene purché Egg lavori sodo. È l’inizio di quella che si preannuncia come una splendida relazione in A Knight of the Seven Kingdoms, anche se prima dovranno superare un ostacolo significativo.

Dunk ha ancora bisogno di qualcuno che garantisca per lui dopo l’episodio 1 di A Knight of the Seven Kingdoms

Dunk può anche avere uno scudiero, ma non è ancora riconosciuto come cavaliere in A Knight of the Seven Kingdoms. Affinché Ser Duncan l’Alto possa partecipare al torneo, deve trovare un cavaliere o un lord disposto a garantire per lui. Nell’episodio 1, Dunk tenta la sorte con Ser Manfred Dondarrion, dal momento che Ser Arlan aveva combattuto al servizio del padre dell’uomo. Purtroppo, Ser Dondarrion si rivela un autentico arrogante: non è disposto nemmeno a provare a ricordare Arlan o il suo scudiero.

Una delle sequenze più comiche dell’episodio 1 è l’incontro tra Dunk e Ser Lyonel Baratheon, detto la Tempesta Ridente. I due vanno subito d’accordo, ma poiché questo lord non sa nulla del passato di Dunk o della sua investitura, può fare ben poco per aiutarlo. All’inizio dell’episodio 2, Dunk non è quindi più vicino di prima a trovare qualcuno disposto a garantire per lui. Tuttavia, la stella cadente che lui ed Egg scorgono nei momenti finali dell’episodio 1 è un segno della fortuna che verrà.

Il vero significato della stella cadente di Dunk ed Egg

Ser Duncan l’Alto è ancora più povero del tipico cavaliere errante. Così, invece di dormire in un padiglione, lui ed Egg si sistemano sotto un olmo alla fine dell’episodio 1 di A Knight of the Seven Kingdoms. Scrutando il cielo aperto, i due vedono una stella cadente. Egg osserva che porta fortuna, e Dunk si rende conto che quel presagio è destinato solo a loro.

Dunk ed Egg possono anche essere vestiti di stracci e dormire per terra, ma è proprio grazie a queste umili condizioni che sono gli unici a poter rivendicare la fortuna di quella stella cadente.

È un modo significativo di chiudere l’episodio 1 di A Knight of the Seven Kingdoms e, allo stesso tempo, di consolidare il legame tra Dunk ed Egg. L’idea è che questi sfavoriti siano in realtà molto più fortunati dei ricchi lord e cavalieri che osservano il cielo dalle coperture delle loro tende. Dunk ed Egg possono essere in stracci, distesi a terra, ma è proprio questa semplicità a permettere loro di beneficiare della fortuna della stella cadente.

In che modo Egg diventa lo scudiero di Dunk

Dunk incontra Egg nelle scuderie della taverna in cui si ferma lungo la strada per il torneo. Scopre che l’oste non è la madre del ragazzo, come aveva inizialmente pensato, e conclude quindi che Egg è un orfano come lui (anche se Egg non lo conferma mai apertamente). Pur provando compassione, Dunk rifiuta la richiesta di Egg di diventare il suo scudiero. Gli lancia una moneta e se ne va, ma è chiaro che Egg non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Dopo i disperati tentativi di Dunk di trovare qualcuno disposto a garantire per lui nell’episodio 1 di A Knight of the Seven Kingdoms, egli torna sotto l’olmo e trova Egg lì, intento a preparare la cena. È in quel momento che Dunk cede e accetta Egg come suo scudiero.

Nel corso del primo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms vediamo quanto Dunk amasse il cavaliere che aveva servito. Prima che Ser Arlan lo prendesse come scudiero, Dunk era un orfano che viveva per le strade di Flea Bottom. Quel cavaliere gli aveva dato uno scopo, e in questo episodio si percepisce che Dunk vede l’opportunità di fare lo stesso per Egg. Ciò si riflette nella sua promessa di fare per Egg tutto ciò per cui aveva ringraziato Ser Arlan nel suo elogio funebre.

Ser Arlan ha davvero nominato cavaliere Dunk in A Knight of the Seven Kingdoms?

L’obiettivo principale di Dunk nell’episodio 1 di A Knight of the Seven Kingdoms è trovare un cavaliere o un lord disposto a garantire per la sua investitura, ma lungo questa parte della storia emergono indizi che suggeriscono che non sia del tutto sincero. Secondo Dunk, Ser Arlan lo avrebbe nominato cavaliere sul letto di morte. Tuttavia, nonostante i frequenti flashback dell’episodio, non assistiamo mai a un momento del genere. Al contrario, ogni ricordo di Ser Arlan suggerisce che non avesse alcuna intenzione di nominare cavaliere il suo scudiero.

È piuttosto probabile che Dunk stia mentendo in A Knight of the Seven Kingdoms. Se fosse stato davvero nominato cavaliere, non avrebbe passato i primi momenti dell’episodio 1 a decidere quale fosse la sua prossima mossa. La sua determinazione lascia intendere che recarsi al torneo fosse un’impresa rischiosa. Tuttavia, Dunk sa che basterebbe una sola vittoria per consolidare il suo status. Naturalmente, il fatto che con ogni probabilità Dunk non sia un vero cavaliere rende il suo obiettivo di trovare qualcuno disposto a garantire per lui apparentemente impossibile. Sarà l’episodio 2 di A Knight of the Seven Kingdoms a chiarire esattamente come riuscirà nell’impresa.