The Thomas Crown Affair: il remake entra in post-produzione e punta al 2027

Senza rimorso differenze libro film
Michael B. Jordan in Senza rimorso. Foto di Photo: Nadja Klier/Nadja Klier/Amazon Studios - © 2020 Paramount Pictures

Il nuovo remake di The Thomas Crown Affair, che vedrà Michael B. Jordan protagonista e regista, compie un passo importante verso l’uscita prevista per il 5 marzo 2027. Il progetto, prodotto da Amazon MGM Studios, è infatti entrato nella fase di post-produzione, segnalando che il lavoro procede secondo il calendario stabilito.

L’aggiornamento arriva dal produttore Charles Roven, che durante un’intervista sul red carpet dei Producers Guild of America ha confermato di essere attualmente impegnato nella post-produzione di due film, tra cui proprio The Thomas Crown Affair.

Roven condivide il credito di produttore di Thomas Crown Affair con Micheal B. Jordan, Patrick McCormick, Elizabeth Raposo e Marc Toberoff. Jordan sarà anche protagonista e regista del film. È stato proprio lui a proporre inizialmente il progetto ad Amazon MGM Studios, e nel 2024 è stato ufficialmente annunciato come regista.

Il film originale The Thomas Crown Affair (1968) vedeva protagonisti Steve McQueen e Faye Dunaway, mentre il remake di The Thomas Crown Affair (1999) era guidato da Pierce Brosnan e Rene Russo. Nessuno dei due film ottenne un enorme consenso dalla critica, ma il primo film fu un grande successo commerciale, incassando 14 milioni di dollari con un budget di 4,3 milioni.

Il nuovo adattamento vanta un cast ricco di nomi importanti, tra cui Adria Arjona, Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira, Aubrey Plaza, Ruth Negga e Pilou Asbæk. In origine il ruolo femminile principale doveva essere interpretato da Taylor Russell, che ha però lasciato il progetto per divergenze creative.

Quando Jordan propose una nuova versione, aveva soprattutto in mente il film del 1999, come spiegò in un’intervista del 2025 (Variety): “Da bambino adoravo la versione del 1999 — Pierce Brosnan, lo stile elegante, l’arte”.

Jordan ha già chiarito che il suo obiettivo non è realizzare un semplice reboot, ma una reinterpretazione della storia: “I primi due film parlavano di uomini bianchi ricchi, che rubavano per divertimento. Oggi non funziona più. La nostra versione è molto più personale”.

Il remake di The Thomas Crown Affair si prepara quindi a riportare sul grande schermo uno dei thriller più eleganti del cinema, aggiornandone temi e prospettiva per un pubblico nuovo.

