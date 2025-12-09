HomeSerie TvNews

Plaion Pictures lancia due nuovi canali su Prime Video

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Plaion Pictures ha lanciato in streaming due nuovi mondi da scoprire: CineMadame Plus e Cartoon Club su Prime Video dedicati al pubblico femminile e alle famiglie.

Con le festività in arrivo, il panorama dell’offerta digitale dell’intrattenimento si arricchisce con il lancio da ieri, 3 dicembre, di due nuovi canali SVOD su Prime Video pensati per accompagnare i momenti di relax, di condivisione e di ispirazione delle donne, dei bambini e delle famiglie: CineMadame Plus e Cartoon Club. Una proposta che nasce dal desiderio di rispondere ai diversi modi di vivere l’intrattenimento, in qualsiasi momento della giornata, che si tratti di ritagliarsi un momento per sé o di scegliere un film o una serie che metta d’accordo grandi e piccoli.

CineMadame Plus: emozioni al femminile per tutti i gusti

Uno spazio dedicato alle spettatrici che cercano storie in cui riconoscersi, emozionarsi, sognare e ritrovare un po’ di sé. CineMadame Plus porta in streaming un’offerta di oltre 100 film, aggiornata mensilmente, pensata per coinvolgere e intrattenere grazie a un mix di romance, commedia e light thriller. Grandi storie con grandi donne protagoniste – da Isabelle Huppert a Selena Gomez, passando per il premio Oscar® Judi Dench – una selezione dedicata a tutte le sfumature della femminilità e che offre ogni giorno la storia perfetta per il proprio umore.

Tra i titoli già disponibili troviamo, tra gli altri:

  • Greta, thriller con Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz
  • il fiabesco Tre noci per Cenerentola con protagonista l’attrice e compositrice Astrid S, nota per aver partecipato aSkam
  • Una seconda occasione, l’inteso dramedy con Dustin Hoffman, Dianna Agron, Simon Helberg, Candice Bergen
  • il drammatico Sei minuti a mezzanotte con Nigel Lindsay e Judi Dench
  • la commedia teen This Is The Year prodotta da Selena Gomez

Cartoon Club: mille cartoni, mille sorrisi e zero noia per tutta la famiglia

Un canale dove animazione, fantasia e leggerezza si fondono regalando un magico luogo di incontro tra i grandi e i più piccoli. Cartoon Club nasce per offrire contenuti sicuri, divertenti e adatti alla visione dei più piccoli ma anche condivisa con i genitori per collezionare momenti insieme in famiglia. Il canale debutta con oltre 100 titoli tra film di animazione e serie animate (per tutte, subito disponibili i primi 8 episodi, con aggiornamento settimanale degli episodi). Dai personaggi amati da intere generazioni come Asterix, Doraemon e L’Ape Maia ai mitici Gormiti, l’offerta viene ulteriormente aggiornata con novità mensili che rinnovano continuamente la programmazione. Un luogo sicuro, colorato e pieno di storie per condividere tempo di qualità con i bambini… senza temere la noia.

Tra i titoli già disponibili troviamo:

  • Dal pluripremiato studio Aardman, il divertentissimo racconto animato in stop-motion Shaun, Vita Da Pecora – Il Film
  • Doraemon – Il Film 2, in una nuova avventura capace di emozionare tutta la famiglia
  • L’Ape Maia – Salviamo Verdemondo, con la piccola Maia e l’inseparabile amico Willy alle prese con una nuova missione.

Grazie alla partnership con DeAPlaneta l’offerta si arricchisce di tante serie animate tra cui le indimenticabili: Heidi, Vicky il Vichingo, Pippi Calzelunghe, Gormiti e altri ancora.

Questi e molti altri titoli sono già disponibili, grazie a Plaion Pictures, sui canali CineMadame Plus e Cartoon Club su Prime Video.

Articolo precedente
Mercy: Sotto Accusa, il trailer con Chris Pratt e Rebecca Ferguson
Articolo successivo
Young Sherlock: le prime immagini della serie di Guy Ritchie per Prime Video
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved