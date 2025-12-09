Plaion Pictures lancia due nuovi canali su Prime Video

Plaion Pictures ha lanciato in streaming due nuovi mondi da scoprire: CineMadame Plus e Cartoon Club su Prime Video dedicati al pubblico femminile e alle famiglie.

Con le festività in arrivo, il panorama dell’offerta digitale dell’intrattenimento si arricchisce con il lancio da ieri, 3 dicembre, di due nuovi canali SVOD su Prime Video pensati per accompagnare i momenti di relax, di condivisione e di ispirazione delle donne, dei bambini e delle famiglie: CineMadame Plus e Cartoon Club. Una proposta che nasce dal desiderio di rispondere ai diversi modi di vivere l’intrattenimento, in qualsiasi momento della giornata, che si tratti di ritagliarsi un momento per sé o di scegliere un film o una serie che metta d’accordo grandi e piccoli.

CineMadame Plus: emozioni al femminile per tutti i gusti

Uno spazio dedicato alle spettatrici che cercano storie in cui riconoscersi, emozionarsi, sognare e ritrovare un po’ di sé. CineMadame Plus porta in streaming un’offerta di oltre 100 film, aggiornata mensilmente, pensata per coinvolgere e intrattenere grazie a un mix di romance, commedia e light thriller. Grandi storie con grandi donne protagoniste – da Isabelle Huppert a Selena Gomez, passando per il premio Oscar® Judi Dench – una selezione dedicata a tutte le sfumature della femminilità e che offre ogni giorno la storia perfetta per il proprio umore.

Tra i titoli già disponibili troviamo, tra gli altri:

Greta, thriller con Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz

il fiabesco Tre noci per Cenerentola con protagonista l’attrice e compositrice Astrid S, nota per aver partecipato a Skam

Skam Una seconda occasione , l’inteso dramedy con Dustin Hoffman, Dianna Agron, Simon Helberg, Candice Bergen

il drammatico Sei minuti a mezzanotte con Nigel Lindsay e Judi Dench

la commedia teen This Is The Year prodotta da Selena Gomez

Cartoon Club: mille cartoni, mille sorrisi e zero noia per tutta la famiglia

Un canale dove animazione, fantasia e leggerezza si fondono regalando un magico luogo di incontro tra i grandi e i più piccoli. Cartoon Club nasce per offrire contenuti sicuri, divertenti e adatti alla visione dei più piccoli ma anche condivisa con i genitori per collezionare momenti insieme in famiglia. Il canale debutta con oltre 100 titoli tra film di animazione e serie animate (per tutte, subito disponibili i primi 8 episodi, con aggiornamento settimanale degli episodi). Dai personaggi amati da intere generazioni come Asterix, Doraemon e L’Ape Maia ai mitici Gormiti, l’offerta viene ulteriormente aggiornata con novità mensili che rinnovano continuamente la programmazione. Un luogo sicuro, colorato e pieno di storie per condividere tempo di qualità con i bambini… senza temere la noia.

Tra i titoli già disponibili troviamo:

Dal pluripremiato studio Aardman, il divertentissimo racconto animato in stop-motion Shaun, Vita Da Pecora – Il Film

Doraemon – Il Film 2 , in una nuova avventura capace di emozionare tutta la famiglia

L’Ape Maia – Salviamo Verdemondo , con la piccola Maia e l’inseparabile amico Willy alle prese con una nuova missione.

Grazie alla partnership con DeAPlaneta l’offerta si arricchisce di tante serie animate tra cui le indimenticabili: Heidi, Vicky il Vichingo, Pippi Calzelunghe, Gormiti e altri ancora.

Questi e molti altri titoli sono già disponibili, grazie a Plaion Pictures, sui canali CineMadame Plus e Cartoon Club su Prime Video.