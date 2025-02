Reacher – stagione 3 debutta su Rotten Tomatoes con un nuovo record per la serie

Reacher – stagione 3 ora disponibile su Rotten Tomatoes e il punteggio stabilisce un nuovo record per lo show. Basata sulla serie di romanzi Jack Reacher dell’autore Lee Child, la serie di successo Prime Video è stata presentata per la prima volta nel 2022, con Alan Ritchson nel ruolo dell’omonimo eroe. La terza stagione di Reacher, che adatta gli eventi del romanzo Persuader di Child, vede il personaggio principale infiltrarsi in un’organizzazione criminale e scontrarsi con Paulie (Olivier Richters), un potente esecutore. Finora le recensioni dello show sono state entusiastiche, creando grandi aspettative per la terza stagione.

Rotten Tomatoes rivela ora che Reacher ha debuttato con un punteggio impressionante del 100% su 16 recensioni, al momento della stesura. Anche se questo punteggio potrebbe variare con l’aggiunta di altre recensioni, attualmente segna la stagione più votata dello show, battendo il punteggio del 98% della seconda stagione. Il punteggio del Popcornmeter, basato sul pubblico, non sarà disponibile per la terza stagione fino a dopo la prima. Di seguito è riportato un grafico che mette a confronto i punteggi delle stagioni:

Cosa significa il punteggio di Rotten Tomatoes della terza stagione per Reacher

Perché il punteggio del pubblico potrebbe battere quello della seconda stagione

Anche se, dopo l’aggiunta di altre recensioni di Reacher stagione 3, il punteggio dovesse scendere un po’, i nuovi episodi continuano a essere un punto di forza della serie. Finora ogni stagione è stata un grande successo per lo streamer e la serie si classifica ancora come uno degli originali Prime Video più visti di sempre. Per quanto riguarda i punti di forza della terza stagione, la recensione di Greg MacArthur per ScreenRant sottolinea che sembra un ritorno alle origini con una storia avvincente:

I fan che hanno amato le stagioni 1 e 2 di Reacher e quelli che hanno apprezzato Il persuasore di Lee Child, apprezzeranno molto la terza stagione. Non è così espansiva o piena di retroscena come lo era la seconda stagione, il che per alcuni potrebbe essere una buona cosa.

Il fatto che lo show funzioni per il pubblico, tuttavia, sarà la chiave del suo successo, e c’è motivo di credere che sarà così. Le recensioni della seconda stagione di Reacher sono state positive, ma la stagione è stata criticata per il fatto che il lupo solitario Reacher lavorasse molto come parte di una squadra, oltre al fatto che le scene di combattimento mancassero di grinta. Con la trama della terza stagione che rimette Reacher da solo e lo stesso Ritchson che ha recentemente rivelato che è stata data maggiore importanza al fatto di rendere giusti i combattimenti della terza stagione di Reacher, il punteggio del Popcornmeter per i nuovi episodi potrebbe finire per essere superiore al 76% della seconda stagione.