Robin Wright: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Grazie alla sua partecipazione ad alcuni celebri film, Robin Wright si è affermata come una delle interpreti più carismatiche e talentuose della sua generazione. Ricordata in particolare per il ruolo di Jenny in Forrest Gump, si è poi distinta grazie a numerosi altri titoli tra cinema e TV, sempre mettendosi alla prova e dando continua dimostrazione delle tante sfumature del suo talento.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Robin Wright.

I film di Robin Wright

1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attrice è iniziata nel 1986 con Hollywood Vice Squad (1986). Ha poi recitato in La storia fantastica (1987), Stato di grazia (1990), Toys – Giocattoli (1992), Forrest Gump (1994), 3 giorni per la verità (1995), Prove d’accusa (1997) e Bugie, baci, bambole & bastardi (1998). Successivamente, ha lavorato in film come Le parole che non ti ho detto (1999), Unbreakable – Il predestinato (2000), La promessa (2001), Il castello (2021), Una casa alla fine del mondo (2004), La leggenda di Beowulf (2007), New York, I Love You (2009), State of Play (2009), The Conspirator (2010) e L’arte di vincere (2011). Tra i suoi ultimi lavori, vi sono The Congress (2013), Two Mothers (2013), Millennium – Uomini che odiano le donne (2011), La spia – A Most Wanted Man (2014), Everest (2015), Wonder Woman (2017), Blade Runner 2049 (2017), Justice League (2017), Wonder Woman 1984 (2020), Land (2021) e La vetta del diavolo (2023).

I film 2024 di Robin Wright

Nel 2024 l’attrice ha preso parte a due film, ovvero Damsel, fantasy con protagonista Millie Bobby Brown, e Here, dove torna a recitare accanto a Tom Hanks a 30 anni di distanza da Forrest Gump.

I film di Robin Wright su Netflix

Sono diversi i film di Robin Wright oggi presenti nel catalogo di Netflix, tra cui alcuni tra i suoi titoli più celebri. Al momento, sulla piattaforma si possono infatti vedere in streaming La promessa (2001), L’arte di vincere (2011), Wonder Woman (2017), Wonder Woman 1984 (2020), Damsel (2024), ma anche il suo debutto come regista Land (2021) e la serie House of Cards.

2. Ha lavorato per il piccolo schermo ed è anche doppiatrice e produttrice. Nel corso della sua carriera l’attrice non è comparsa solo sul grande schermo, ma è apparsa anche in diverse serie tv come Santa Barbara (1984-1988), Empire Falls – Le cascate del cuore (2005) e House of Cards – Gli intrighi del potere (2013-2018). In quanto doppiatrice ha invece prestato la propria voce per A Christmas Carol (2009) ed è la narratrice di First Ladies (2020), in quanto produttrice ha poi lavorato alla realizzazione dei film Virgin (2003), Hounddog (2007), The Congress (2013), When Elephants Fight (2015), Land (2021) e della serie House of Cards.



Robin Wright in Forrest Gump

3. Ha patito il freddo. Nel film pluripremiato agli Oscar la Wright interpreta Jenny, la donna amata dal protagonista. Il set, per lei, non è però stato sempre una passeggiata. L’attrice ha infatti raccontato di essersi ammalata per il freddo mentre stava filmando la scena del nightclub. A dispetto di ciò, si sentiva ancora in grado di cantare durante le riprese, nonostante fossero quasi ventiquattro ore ininterrotte in cui era quasi nuda al freddo, tranne che per una chitarra che la copriva.

4. Non ha trascorso molto tempo con Tom Hanks sul set. Robin Wright ha rivelato di non essere riuscita a passare molto tempo con Tom Hanks durante le riprese, perché lui era sempre “in giro a correre”. “Correvamo in giro per le riprese di quel film e ad ogni pausa pranzo Tom era fuori a correre”, ha ricordato la Wright del periodo trascorso sul set. “Correva ovunque riuscisse a farlo. Quindi non abbiamo avuto modo di frequentarci”. L’attrice ha comunque aggiunto che si sono divertiti “moltissimo” quando i loro programmi si sono sincronizzati sul set.

Robin Wright in House of Cards

5. Ha avuto potere decisionale sul proprio personaggio. Il regista David Fincher ha offerto alla Wright il ruolo di Claire Underwood nella serie House of Cards dopo aver lavorato con lei per il film Millennium – Uomini che odiano le donne. Fincher la convinse promettendo che avrebbe contribuito alla creazione del personaggio e così è stato. La Wright ha infatti sempre avuto forte potere decisionale su ciò che Claire avrebbe detto o fatto nel corso della serie, come anche sui costumi da lei indossati.

Robin Wright sfoggia il fisico in Wonder Woman

6. Ha interpretato la celebre amazzone. Nel film Wonder Woman e nel suo sequel Wonder Woman 1984, la Wright ricopre il ruolo di Antiope, sorella di Ippolita, la regina delle amazzoni, e zia di Diana. Per vestire i panni della guerriera, l’attrice ha raccontato di essersi sottoposta ad un duro allenamento volto a farle acquisire la fisicità e la muscolatura necessaria a poter anche interpretare alcune scene di battaglia molto complesse.

Robin Wright regista di Land

7. Inizialmente doveva essere solo la regista del film. Inizialmente Robin Wright era stata scritturata solo come regista per Land, ma per un problema di programmazione si è fatta avanti per diventare anche protagonista. La Wright ha dichiarato: “Ci siamo trovati di fronte a un problema di programmazione e di tempi stretti: dovevamo girare questo film in una finestra di tempo, e avevamo solo 29 giorni per girarlo. E non potevamo correre il rischio di cercare qualcuno in quel lasso di tempo. E allora i produttori mi hanno detto: ‘Beh, perché non lo fai tu?’, e io ho risposto: ‘Beh, tanto ci sarò comunque, quindi ok’”.

Chi è il marito di Robin Wright?

8. Si è sposata tre volte. L’attrice si è sposata per la prima volta nel 1986 con l’attore Dane Whiterspoon, ma il matrimonio è durato poco e i due hanno divorziato già nel 1988. Dopo un secondo matrimonio con Sean Penn, durato dal 1996 al 2007, ha frequentato il collega Ben Foster dal 2012 al 2015. In seguito, l’attrice si è sposata per terza volta nel 2018 con il manager Clement Giraudel: i due si erano conosciuti solo l’estate precedente. La coppia, però, ha poi divorziato nel 2022.

Robin Wright, Sean Penn e i figli

9. È stata sposata con il noto attore. L’attrice ha sposato il collega Sean Penn nell’aprile del 1996, dopo sei anni di fidanzamento. I due si erano conosciuti sul set del film Stato di grazia nel 1990 e dalla loro unione sono poi nati i figli Dylan Frances (nata nel 1991) e Hopper Jack (nato nel 1993), entrambi divenuti a loro volta attori. Alla fine del 2007 la coppia annuncia la separazione, salvo poi riconciliarsi brevemente un paio di volte, per poi annunciare il divorzio definitivo il 28 luglio 2010. Nel corso della loro relazione, l’attrice ha partecipato in diversi film diretti da Penn, ovvero 3 giorni per la verità (1995) e La promessa (2001).

L’età e l’altezza di Robin Wright

10. Robin Wright è nata l’8 aprile del 1966 a Dallas, nel Texas. La sua altezza complessiva corrisponde a 1,68 metri.

