Reacher: il nuovo arrivato parla dell’impegno di Alan Ritchson nella serie d’azione: “Quello che fa è disumano”.

Olivier Richters, nuovo arrivato nella terza stagione di Reacher, ha parlato dell’impegno di Alan Ritchson nella serie d’azione, paragonandolo al personaggio che interpreta. Richters si unisce al cast della terza stagione di Reacher nel ruolo di Paulie, una guardia massiccia che lavora per Zachary Beck (Anthony Michael Hall), su cui Reacher sta indagando. Si intuisce che i due lavorino insieme quando il personaggio principale inizia la stagione sotto copertura, ma sono destinati a scontrarsi man mano che lo show procede. Questo rende i loro personaggi due forze opposte destinate al conflitto.

Parlando con Empire Magazine, Richters ha elogiato l’impegno di Ritchson in Reacher, paragonando la sua routine di lavoro nella terza stagione a quella del personaggio principale stesso. Il nuovo arrivato ha spiegato quanto fosse impressionato dalla dedizione dell’attore protagonista nell’imparare le sue battute, girare, mangiare e allenarsi costantemente ogni giorno, mantenendo quella che sembrava una routine impegnativa. Ha detto che è il tipo di devozione a cui vuole aspirare nella sua carriera. Leggi cosa ha detto Richters qui sotto:

Ho detto a [Alan] per scherzo, ma è un po’ vero, che nella vita reale è davvero come Reacher. Ha così tante battute da imparare, deve recitare, deve mangiare continuamente, deve presentarsi all’allenamento di combattimento dopo aver girato tutto il giorno. Quello che fa è disumano. È un livello che posso solo sognare.

Cosa dice il commento di Richters sulla dedizione di Ritchson a Reacher

L’attore protagonista sta facendo un lavoro impressionante

La dichiarazione di Richters sottolinea quanto lavoro ci voglia per interpretare il personaggio principale dello show, qualcosa di evidente negli anni di dedizione che Ritchson ha già dimostrato. L’attore ha bisogno di mantenere una corporatura grande e muscolosa per il suo personaggio, arrivando a pesare più di 108 chili per la seconda stagione, mettendo su più muscoli nel processo. Anche se il suo peso esatto per la terza stagione è sconosciuto, è chiaro che si aggira ancora intorno a quello, qualcosa che probabilmente continuerà a mantenere prima che la quarta stagione di Reacher inizierà le riprese. Mantenere la sua statura mentre recita dimostra il suo talento poliedrico nel dare vita al personaggio.

Questo continuerà a essere evidente durante la terza stagione, con le lodi di Richters per Ritchson che sottolineano quanto egli incarni il ruolo, anche quando non è davanti alla telecamera. È qualcosa che sarà in grado di fare man mano che il franchise continuerà ad espandersi, non solo con le nuove stagioni di Reacher, ma anche con l’imminente spin-off di Neagley, incentrato sul personaggio di Maria Sten della serie originale. Anche se non è chiaro se apparirà in quella serie, è comunque diventato il volto di quello che sta diventando un franchise di successo per Prime Video, a testimonianza della sua impressionante dedizione.