XO, Kitty – Stagione 3 confermata nell’affascinante video di Anna Cathcart che riceve il primo copione

Dopo che gli spettatori sono rimasti scioccati dalla decisione del personaggio principale, Netflix ha confermato che XO, Kitty tornerà per la terza stagione. La serie romantica e commedia sulla crescita è uno spin-off del franchise To All the Boys, che mette al centro la protagonista Anna Cathcart, Kitty Song Covey, che si iscrive alla Korean Independent School of Seoul (KISS) e affronta l’amore, l’istruzione e l’amicizia. La seconda stagione di XO, Kitty, uscita con recensioni per lo più positive da parte della critica, ha visto Kitty tornare a Seoul e cercare di accettare la sua condizione di single, solo per essere ostacolata dai suoi sentimenti complicati per Min Ho e Yuri.

Quasi un mese dopo la prima dell’ultima stagione dello show, e in tempo per San Valentino, Netflix ha ufficialmente rinnovato XO, Kitty per la terza stagione. La notizia è arrivata insieme a un affascinante post della protagonista Anna Cathcart, in cui riceve la prima sceneggiatura per la prossima stagione dello show ed esprime la sua eccitazione per il prossimo capitolo. Dai un’occhiata al post qui sotto:

Roses are red, violets are blue…THERE'S A THIRD SEASON OF XO, KITTY IN STORE FOR YOU. pic.twitter.com/wzY4hUZxuM — Netflix (@netflix) February 14, 2025

Cosa significa per il futuro di XO, Kitty

Lo show potrebbe non tardare a tornare

Per i fan della serie, il rinnovo della XO, Kitty – stagione 3 sarà sicuramente un gradito sviluppo dopo il finale della stagione 2. Dopo aver trascorso la maggior parte della stagione combattuta tra i suoi sentimenti per Yuri e Min Ho, alla fine del finale ha chiesto a quest’ultimo se poteva unirsi a lui nel tour di concerti di suo fratello con il padre, il che ha rallentato i suoi piani di confessare i suoi sentimenti per lui. Tuttavia, ora che la terza stagione sta andando avanti, la showrunner Jennifer O’Toole avrà il tempo di cercare di decidere in modo più definitivo quale sarà il futuro sentimentale di Kitty.

Detto questo, ci sono stati ancora molti sviluppi nella trama della seconda stagione che potrebbero indicare che il triangolo amoroso tra Yuri, Min Ho e Kitty continuerà nella terza stagione di XO, Kitty e oltre. Yuri ha fatto molte grandi cose per l’eroina titolare durante tutta la stagione. Inoltre, dato che anche lei sembra aver chiuso con Juliana dopo aver baciato Kitty mentre tecnicamente era ancora con la sua ragazza, potrebbero essere state gettate le basi per una confessione di Yuri nei confronti di Kitty nella prossima stagione, o in una potenziale quarta stagione, che corrisponderebbe al suo ultimo anno di liceo.

Indipendentemente da ciò che accadrà nel triangolo amoroso al centro della serie, l’annuncio video che conferma che almeno una sceneggiatura per la terza stagione di XO, Kitty è completa, è un segnale promettente della tempistica della serie. Molti programmi in streaming sono stati criticati per l’attesa prolungata tra una stagione e l’altra, con lo spin-off di To All the Boys che ha impiegato quasi due anni per tornare. Se la redazione sta facendo molti progressi in anticipo, le riprese potrebbero iniziare entro quest’estate e riportare lo show su Netflix all’inizio del 2026.