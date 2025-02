The Pitt – Stagione 2 è stata ufficialmente confermata da Max dopo l’enorme risultato

Dopo aver riscosso un grande successo di critica e di pubblico, The Pitt tornerà per la seconda stagione su Max. La serie drammatica, creata da R. Scott Gemmil, segue il dottor Michael “Robby” Robinavitch, interpretato da Noah Wyle, e il suo team mentre affrontano le realistiche sfide che i lavoratori sanitari devono affrontare in America in un ospedale traumatologico di Pittsburgh, in Pennsylvania. Il formato in tempo reale dello show e le performance dei membri del cast hanno fatto sì che The Pitt ricevesse grandi elogi dalla critica, guadagnandosi un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes.

Max ha annunciato la notizia in prima persona, confermando che The Pitt – stagione 2 sta ufficialmente andando avanti sulla piattaforma. Il rinnovo arriva appena un giorno dopo la metà della stagione 1, con Max che conferma che lo show è “rimasto il titolo più visto dello streamer a livello globale”. Il resto della stagione continuerà a essere trasmesso il giovedì alle 21:00 EST fino al finale di stagione del 10 aprile. Guarda l’annuncio qui sotto:

Cosa significa per il futuro di The Pitt

Max nota la rapida ascesa al successo dello show

Con il via libera ufficiale al prossimo capitolo dello show, The Pitt – stagione 2 si unisce alla crescente lista di programmi originali di successo di Max. Questo rinnovo è un segnale di fiducia nella capacità della serie di mantenere il suo pubblico, soprattutto considerando il suo status di titolo più visto della piattaforma. Max ha investito molto in sceneggiature originali, con altri esempi tra cui The Penguin e Creature Commandos, e il successo iniziale di The Pitt lo posiziona come un attore chiave nella scaletta di Max.

Come per la prima stagione, la produzione della seconda dovrebbe seguire una struttura simile, che consiste in 15 episodi in onda settimanalmente. Con i paragoni con ER e Chicago Med, The Pitt offre una prospettiva diversa presentando ogni episodio come un’ora all’interno di un singolo turno ospedaliero. Wells, Gemmill e Wyle rimangono legati alla serie in qualità di produttori esecutivi, il che garantisce continuità nella direzione creativa dello show. Il suo approccio unico in tempo reale è stato citato come una delle sue caratteristiche distintive, contribuendo alla forte accoglienza di The Pitt.