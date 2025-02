Reacher – Stagione 3: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La popolarissima serie Reacher di Amazon Prime Video tornerà presto per una terza stagione e ci sono molti aggiornamenti interessanti sugli episodi in arrivo. Basata sulla serie di romanzi di Lee Child, Reacher segue l’omonimo personaggio che, dopo essere entrato nella vita civile, usa i suoi anni come investigatore militare per risolvere casi di alto profilo. Combinando l’arguzia e il fascino della serie di libri con un sacco di emozionanti scene d’azione sullo schermo, la serie Prime Video è già diventata una delle sue produzioni più popolari.

Accolta con una valanga di elogi dalla critica, Reacher è stata particolarmente applaudita per il suo impegno nei confronti della serie di libri di Lee Child (tramite Rotten Tomatoes). Oltre ai riconoscimenti della critica, Reacher si è rivelato anche una grande attrazione per Prime Video, e la serie è stata rinnovata per una seconda stagione anche se altri spettacoli sono stati cancellati dallo streamer. La seconda stagione dovrebbe continuare il trend positivo della serie Reacher, ma il suo successo non avrà molta influenza sul destino della terza stagione. In una mossa senza precedenti, la terza stagione di Reacher ha ricevuto il via libera ancor prima dell’inizio della seconda stagione.

Ultime notizie su Reacher – Stagione 3

Rivelato il trailer completo della stagione 3

Con la saga piena d’azione che continuerà a febbraio, le ultime notizie arrivano sotto forma di un trailer completo della stagione 3 di Reacher. Sulla base della hit dei Kansas “Carry On My Wayward Son”, l’anteprima del trailer manda Reacher sotto copertura con un importatore di tappeti di successo che è sospettato di essere coinvolto in affari loschi. Infiltrandosi nell’operazione, Jack è riluttante a collaborare con l’imponente Paulie, ma i due sono in disaccordo fin dall’inizio. Alla fine, la copertura di Jack viene scoperta ed è costretto a combattere per uscirne usando tutti i mezzi a sua disposizione.

Data di uscita di Reacher – Stagione 3

La prossima avventura di Reacher inizia a febbraio

Continuando a essere uno dei più grandi successi di Prime Video, lo streamer ha effettivamente rinnovato la terza stagione prima che la seconda fosse stata presentata in anteprima, e ciò ha permesso allo show di continuare la produzione senza interruzioni. Pertanto, Prime Video avrà solo un anno di intervallo tra le stagioni, con la terza stagione di Reacher in arrivo il 20 febbraio 2025. La stagione continuerà con il programma di uscita settimanale, con i primi tre episodi in uscita il 20 febbraio e i restanti cinque ogni giovedì fino al 27 marzo.

La seconda stagione di Reacher è terminata il 19 gennaio 2024.

Dettagli del cast della terza stagione di Reacher

Alan Ritchson torna nei panni di Reacher

Considerando lo stile antologico delle storie di Reacher, non è facile fare ipotesi su chi apparirà nel cast della terza stagione. Ovviamente, Alan Ritchson riprenderà il ruolo del muscoloso Reacher, ed è stato confermato che Maria Stern tornerà nei panni di Frances Neagley.

La terza stagione ha aggiunto una serie di nuovi membri al cast, tra cui Anthony Michael Hall nel ruolo dell’uomo d’affari corrotto Zachary Beck e Sonya Cassidy nel ruolo dell’agente della DEA Susan Duffy. Brian Tee è stato scelto per interpretare il malvagio Quinn, un uomo legato al passato oscuro di Reacher. Johnny Berchtold interpreterà Richard Beck, uno studente universitario il cui tentativo di rapimento è l’incidente scatenante della stagione. Reacher sarà affiancato dall’agente della DEA Guillermo Villanueva, interpretato da Roberto Montesinos, e dall’agente novellino Steven Elliot, interpretato da Daniel David Stewart.

Il cast noto della terza stagione di Reacher include:

Alan Ritchson – Jack Reacher

Maria Stern Frances – Neagley

Anthony Michael Hall – Zachary Beck

Sonya Cassidy – Agente Susan Duffy

Brian Tee – Quinn

Johnny Berchtold – Richard Beck

Roberto Montesinos – Agente Guillermo Villanueva

Daniel David Stewart – Agente Steven Elliot

Olivier Richters – Paulie

Storia della terza stagione di Reacher

La terza stagione adatta il libro “Persuader”

La terza stagione di Reacher non seguirà il romanzo alla lettera, come dimostra il ritorno di Frances Neagley

Dopo molte speculazioni su quale dei romanzi di Lee Child sarebbe stato il soggetto della terza stagione, la star della serie Alan Richson ha finalmente messo fine alla questione quando ha annunciato nel gennaio 2024 che Persuader sarebbe stata la fonte. Il settimo libro di Reacher, Persuader, segue l’eroe titolare mentre viene arruolato per aiutare a far cadere un potente boss della droga infiltrandosi nella sua organizzazione. Nel frattempo, Reacher ha anche il compito di salvare un agente della DEA sotto copertura che è immerso nell’organizzazione e sta rapidamente perdendo la sua copertura.

Sebbene ogni stagione abbia utilizzato i libri come punto di partenza, la terza stagione di Reacher non seguirà alla lettera il romanzo, come dimostra il ritorno di Frances Neagley. La partner e confidente di Reacher ha fatto parte di ogni stagione finora, e Stern ha già confermato il suo ritorno nella terza stagione, anche se Neagley non era un personaggio di Persuader di Child.

Trailer della terza stagione di Reacher

Insieme alla data di uscita, Prime Video ha pubblicato un teaser trailer per la terza stagione di Reacher, in uscita a dicembre 2024. La clip di 45 secondi mette in evidenza la nuova avventura di Reacher e rivela che in qualche modo è collegata al suo passato. Mentre Jack e Neagley lavorano di nuovo insieme, il teaser rivela il suo nuovo nemico, il gigantesco Paulie. Con un cattivo grande il doppio di lui, Reacher dovrà usare la mente invece della forza bruta per vincere.

Poco dopo l’uscita del primo teaser, Amazon Prime Video ha pubblicato un trailer completo per la terza stagione di Reacher, che illustra la trama della stagione in modo più dettagliato. Arruolato dalla DEA per infiltrarsi nelle operazioni di un importante importatore di tappeti, Reacher deve ingraziarsi l’organizzazione potenzialmente criminale. Questo lo mette faccia a faccia con l’enorme Paulie, e gli alleati riluttanti si azzuffano fin dall’inizio. Come al solito, le cose peggiorano e Jack deve farsi strada dopo che la sua copertura è saltata.