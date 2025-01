S.W.A.T. – Stagione 8: la sinossi della première di metà stagione svela che Hondo è in pericolo

S.W.A.T. della CBS è destinata a offrire un dramma ad alta tensione nella sua prossima première di metà stagione, e la sinossi appena rivelata promette pericolo per il leader della squadra Hondo Harrelson.

Basata sulla serie televisiva del 1975 e sul suo adattamento cinematografico del 2003, S.W.A.T. ha rappresentato azione e crimine avvincenti fin dal suo debutto nel 2017. Guidato da Shemar Moore nel ruolo del sergente Daniel “Hondo” Harrelson, il dramma procedurale della polizia segue le sfide dell’unità S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics) della polizia di Los Angeles, soprannominata la Squadra 20, che si trova a dover affrontare situazioni ad alta pressione mentre cerca di mantenere la fiducia tra le forze dell’ordine e la comunità.

TVLine ha pubblicato la sinossi del ritorno di metà stagione di S.W.A.T.. L’episodio, intitolato “Open Season”, andrà in onda venerdì 31 gennaio alle 22:00 ET. La trama è incentrata su Hondo, mentre la Squadra 20 è costretta ad affrontare un misterioso nemico del passato in cerca di vendetta. In particolare, il membro del cast di S.W.A.T. Jay Harrington, che interpreta Deacon Kay, dirigerà l’episodio. Leggete la sinossi completa qui sotto:

Quando Hondo scopre che c’è una taglia di un milione di dollari sulla sua testa, la 20-Squad deve correre per scoprire il misterioso nemico del passato di Hondo, intenzionato a vendicarsi. Inoltre, Deacon e Tan si scontrano sui cambiamenti di Tan all’accademia SWAT. La regia è di Jay Harrington, membro del cast.

Cosa significa la première di metà stagione di S.W.A.T.

La prima di metà stagione di S.W.A.T. si tuffa nella storia di Hondo, mentre l’inflessibile cameratismo della squadra si scontra con un’altra situazione di vita o di morte, che questa volta coinvolge il loro amato e fedele leader. Una taglia di un milione di dollari non solo mette in pericolo la vita di Hondo, ma costringe la squadra a scavare nel passato del sergente per scoprire la fonte della minaccia, che potrebbe rivelarsi l’ostacolo più grande che hanno dovuto affrontare finora. Questa storyline promette di far luce su aspetti inediti della storia di Hondo, forse sui suoi trascorsi da marine, introducendo potenzialmente nuove dimensioni della sua leadership e della sua capacità di recupero.

Inoltre, il conflitto tra Deacon e Tan sui cambiamenti dell’accademia SWAT riflette le tensioni in atto tra le strategie di polizia tradizionali e quelle moderne, quando il veterano secondo in comando della squadra e l’agente più giovane si scontrano, un tema che ha risuonato in tutta la serie fin dal suo inizio. Inoltre, lo spostamento di S.W.A.T. dalla fascia oraria delle 20.00 del venerdì sera a quella delle 22.00 la posiziona come potenziale ancora per il palinsesto della CBS dopo la conclusione di Blue Bloods. Sebbene la CBS abbia già cancellato la serie due volte in passato, questo spostamento potrebbe contribuire a far crescere lo slancio del venerdì sera e potenzialmente portare la stagione 9 di S.W.A.T. fuori dal limbo.