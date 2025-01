Black Panther rumor: Marvel non sta cercando il sostituto di Chadwick Boseman

Nelle ultime ora si è diffuso il rumor che Marvel Studios stesse cercando un nuovo interprete per il ruolo di T’Challa. Si è generalmente pensato che Kevin Feige e soci stessero cercando un nuovo attore per interpretare una variante dello stesso personaggio interpretato dal defunto Chadwick Boseman, ma potrebbe non essere così.

Infatti, secondo MTTSH, lo studio è in realtà in procinto di scegliere un attore per il ruolo del figlio di Black Panther (che si chiama sempre T’Challa), introdotto alla fine di Wakanda Forever. Si dice che lo studio abbia già incontrato alcuni attori, e uno di loro potrebbe essere una scelta controversa. Lo scooper dice infatti che se dovesse ottenere il ruolo, “farebbe sicuramente incazzare la gente”. Cosa questo possa significare non lo sappiamo.

Black Panther: Wakanda Forever si è concluso con Shuri che incontra suo nipote, il figlio che T’Challa ha avuto con Nakia (Lupita Nyong’o), e si concede finalmente di smettere di piangere la morte del fratello bruciando le sue vesti funebri.

Il piano originale sembrava essere che il ragazzo succedesse al suo defunto padre assumendo il ruolo di Black Panther e forse persino governando Wakanda come re. La natura del Multiverso consentirebbe un salto temporale, ma sembra più probabile che la Marvel abbia in programma di trovare un nuovo attore per interpretare una versione dello stesso personaggio interpretato da Boseman in quattro film MCU.

Non è chiaro se questo T’Challa debutterà in uno dei prossimi film di Avengers, ma – sempre che questa voce sia veritiera – dovrebbe comparire in Black Panther 3.

Durante un’intervista del 2022 con il New York Times, il regista Ryan Coogler ha ammesso che sarebbe felice di rimanere in questo franchise “finché la gente mi vorrà”. “Mi sento fortunato ad avere l’opportunità di lavorare a questi film, fratello. Quando mi hanno chiesto di fare il primo, è stato come un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno per aver potuto saltarci sopra e incontrare queste persone, questi attori, e per aver incontrato Chadwick durante alcuni degli ultimi anni della sua vita. Lo farò finché la gente mi vorrà. Ma penso che sia più grande di me o Joe. Tra il primo e il secondo film, abbiamo guadagnato 2 miliardi di dollari al botteghino, che è ciò che conta di più per le aziende. Quindi spero che continui, amico. Spero che la gente continui a fare film sul Wakanda molto tempo dopo che non ci saremo più.”