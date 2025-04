Saturday Night Live sbarca ufficialmente nel Regno Unito con Sky

Tre anni e mezzo dopo che Deadline ha rivelato che Sky stava rifacendo Saturday Night Live nel Regno Unito, la rete di proprietà di Comcast ha ufficialmente dato il via libera alla serie.

Il remake, che debutterà nel 2026, è la versione internazionale di maggior successo del venerabile show notturno della NBC, dopo i remake in Cina, Germania, Italia e Corea del Sud. L’emittente televisiva a pagamento non ha ancora rivelato il cast dello show, ma sarà sicuramente un successo per la comunità comica del Regno Unito.

Il creatore di Saturday Night Live, Lorne Michaels, sarà il produttore esecutivo della versione britannica, che sarà prodotta dal suo team di Broadway Video e Universal Television Alternative Studio. Lo show seguirà lo stesso format live della versione statunitense, che ha appena festeggiato il suo 50° anniversario, con presentatori a rotazione e performance musicali.

Sarà interessante vedere a che ora andrà in onda lo show nel Regno Unito; negli Stati Uniti va in onda alle 11:30pm ET / 8:30pm PT (le 5.30 del mattino, in Italia), un equivalente della prima serata, ma il pubblico britannico tende a non guardare la televisione così tardi come quello americano, quindi potrebbe andare in onda prima.

SNL è ben noto agli appassionati di comedy nel Regno Unito, ma non gode di particolare popolarità in Gran Bretagna, dato che Sky ha iniziato a trasmettere le versioni complete del Saturday Night Live della NBC solo nel 2020, essendo disponibile solo tramite clip su YouTube. La versione statunitense è andata in onda brevemente su ITV4 nel Regno Unito nel 2006.

Cecile Frot-Coutaz, CEO di Sky Studios e Chief Content Officer di Sky, ha dichiarato: “Per oltre 50 anni, Saturday Night Live ha ricoperto un ruolo unico nella TV e nella nostra cultura collettiva, riflettendo e creando il dibattito globale, il tutto sotto la magistrale guida comica di Lorne Michaels. Nel corso degli anni, lo show ha scoperto e coltivato innumerevoli talenti comici e musicali e siamo entusiasti di collaborare con Lorne e il team di SNL per offrire al pubblico britannico una versione interamente britannica dello show il prossimo anno, in diretta da Londra il sabato sera”.