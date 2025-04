NCIS: Sydney – Stagione 3 – conferme e tutto quello che sappiamo

Il primo spin-off fuori dagli Stati Uniti, NCIS: Sydney, è tornato per la sua seconda stagione all’inizio del 2025 e ora la serie poliziesca è stata rinnovata per la terza stagione. Debuttando durante la stagione autunnale del 2023, colpita dallo sciopero, lo spin-off di NCIS riguarda gli agenti americani dell’agenzia titolare che collaborano con la polizia federale australiana per risolvere casi che coinvolgono membri dell’esercito americano. Il primo spin-off della serie decennale ambientato fuori dagli Stati Uniti, NCIS: Sydney, offre un interessante cambio di ritmo alla serie che ha debuttato nel lontano 2003.

Il palinsesto televisivo autunnale del 2023 è stato pesantemente influenzato dagli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, e il debutto di NCIS: Sydney è stato uno dei pochi programmi ad arrivare in tempo. Questo ha aiutato la CBS a guadagnare terreno e ha attirato molta attenzione sullo spinoff in fase di sviluppo. Con il franchise di NCIS in continua evoluzione, Sydney è un procedural più tradizionale, anche se spin-off come NCIS: Tony & Ziva e NCIS: Origins offrono un cambio di formato. Con l’universo NCIS che continua ad espandersi, NCIS: Sydney ha ottenuto un rinnovo anticipato per la terza stagione.

Ultime notizie su NCIS: Sydney – Stagione 3

La CBS rinnova lo spinoff in anticipo

A pochi giorni dalla prima della seconda stagione, è chiaro che lo spinoff più tradizionale ha un posto nell’universo in continua espansione di NCIS.

Nell’ambito dell’annuncio di rinnovo di massa della CBS alla fine di febbraio 2025, le ultime notizie confermano che la terza stagione di NCIS: Sydney è stata rinnovata. Annunciato insieme ai rinnovi della stagione 23 di NCIS e della stagione 2 di NCIS: Origins, lo spinoff internazionale ha ricevuto un ordine per la terza stagione incredibilmente rapido. A pochi giorni dalla prima della seconda stagione, è chiaro che lo spinoff più tradizionale ha un posto nell’universo in continua espansione di NCIS. Tuttavia, finora i dettagli sulla terza stagione sono scarsi e probabilmente rimarranno tali fino alla conclusione della seconda.

La terza stagione di NCIS: Sydney è confermata

Sebbene ci fossero alcune speculazioni sul fatto che la seconda stagione di NCIS: Sydney potesse essere all’altezza della prima, aiutata da circostanze insolite, la CBS ha messo a tacere tali preoccupazioni per ora. A poche settimane dal debutto della seconda stagione, la CBS ha rinnovato NCIS: Sydney per una terza stagione nel febbraio 2025. Questo rinnovo anticipato è un buon segno per il futuro della serie e potrebbe significare che sono in arrivo anche altre stagioni. Non si sa ancora quasi nulla della terza stagione, ma i dettagli emergeranno una volta conclusa la seconda.

Dettagli del cast di NCIS: Sydney – Stagione 3

Anche se sono sempre possibili grandi cambiamenti nel cast, è ovvio che il cast di NCIS: Sydney rimarrà lo stesso di stagione in stagione. Serie come NCIS, si basano sull’intesa tra i suoi personaggi principali, e Sydney ha non uno ma due corpi di polizia al centro della serie. Ciò significa che Olivia Swann dovrebbe tornare nel ruolo di Michelle Mackey, agente speciale responsabile dell’NCIS. Lavorando a stretto contatto con gli australiani, il partner di Mackey sarà ancora una volta Todd Lasance nel ruolo di Jim “JD” Dempsey, vicecomandante della Polizia Federale Australiana.

Il resto della squadra comprende l’agente americano del NCIS DeShawn Jackson, che sarà interpretato ancora una volta da Sean Sagar, e l’ufficiale di collegamento dell’AFP Evie Cooper, interpretata da Tuuli Narkle. Lavorando dietro le quinte per aiutare a risolvere i casi, il patologo forense dell’AFP, Roy “Rosie” Penrose, sarà interpretato ancora una volta da William McInnes. Nel frattempo, Mavournee Hazel riprenderà il suo ruolo di Bluebird “Blue” Gleeson, la scienziata forense dell’AFP che lavora al fianco di Rosie per assistere gli agenti. NCIS: Sydney utilizza anche una vasta gamma di guest star, ma è ancora impossibile sapere chi saranno.

Dettagli della storia di NCIS: Sydney – Stagione 3

Quali sono i prossimi passi per la squadra USA/Australia?

Potrebbe essere che NCIS: Sydney si sposti verso una narrazione continua per differenziarsi dai predecessori come NCIS: Los Angeles

Per loro stessa natura, le serie procedurali sono sia prevedibili che imprevedibili. Se è prevedibile che gli episodi saranno incentrati su casi della settimana in cui la squadra cerca di risolvere casi difficili, è invece imprevedibile il contenuto effettivo degli episodi. La seconda stagione darà il tono alla serie poliziesca e potrebbe essere che NCIS: Sydney si orienti verso una narrazione continua per differenziarsi dai predecessori come NCIS, NCIS: New Orleans, NCIS: Los Angeles e simili.

Una cosa che NCIS: Sydney potrebbe esplorare in futuro è il classico tropo televisivo della storia d’amore a fuoco lento. Forse i candidati più probabili per la serie sono DeShawn Jackson di Sean Sagar ed Evie Cooper di Tuuli Narkle, e i due agenti hanno un’incredibile intesa. Non solo significa di più perché i due rappresentano due agenzie diverse, ma se formano un legame, il pericolo dei casi settimanali diventa ancora più eccitante. Qualunque cosa accada, NCIS: Sydney ha molto su cui lavorare per la terza stagione.