Scarlett Johansson: il suo misterioso progetto Marvel sarebbe una serie TV

Il periodo di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff si è concluso in Avengers: Endgame, dove si sacrifica per salvare l’universo. Tuttavia, con una svolta piuttosto perplessa, due anni dopo è stato realizzato un film sulla sua Vedova Nera, Black Widow. Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, ha colmato alcune lacune nel passato di Natasha e ha dato al MCU una nuova Vedova Nera, la Yelena Belova di Florence Pugh.

Black Widow è stato distribuito nei pochi cinema aperti durante la pandemia e sul servizio Premier Access di Disney+. Insoddisfatta dell’impatto sui bonus al botteghino che le erano stati garantiti dal contratto, la Johansson ha poi fatto causa alla Disney e alla fine ha raggiunto un accordo che l’ha vista anche accettare di produrre un nuovo progetto per i Marvel Studios. Da allora abbiamo avuto aggiornamenti sporadici su questo progetto e non si sa ancora nulla sul protagonista o sull’ambientazione.

Tuttavia, Nexus Point News ha ora scovato un aggiornamento sulla pagina LinkedIn di Courtney Baker che rivela che la creativa dei Marvel Studios “sarà responsabile del prossimo progetto televisivo Untitled Scarlett Johansson series per Disney+“. Data la popolarità di Pugh e la storia della Johansson con il personaggio, una serie televisiva su Vedova Nera sembra sempre più probabile. Non resta che attendere di sapere se questo progetto sarà effettivamente una serie e se sarà dedicato in qualche modo al personaggio della Johansson nel MCU o alla sua eredità.

