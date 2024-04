Blade: Wesley Snipes potrebbe riprendere il ruolo nel MCU

Il Blade del 1998 e il suo primo sequel, Blade II, sono ancora tenuti in grande considerazione dai fan del personaggio dei fumetti Marvel Comics, i quali ritengono che l’iconica interpretazione di Wesley Snipes del vampiro titolare sarà difficile da superare nel prossimo reboot. Ogni anno, poi, si diffonde una nuova voce secondo cui Snipes potrebbe riprendere il ruolo, ma quando si è diffusa la notizia che i Marvel Studios stavano sviluppando un nuovo film con Mahershala Ali come protagonista, è iniziato a sembrare altamente improbabile che Snipes indossasse di nuovo tali panni.

Tuttavia, sembra che un ritorno dell’attore in tale ruolo non sia totalmente da escludere. Secondo lo scooper Daniel Richtman, Snipes riprenderà il suo ruolo di Blade nella Saga del Multiverso e ha “già firmato per fare alcune cose lì”. Per il momento non ci sono altre informazioni, ma se questo si rivelasse vero, i progetti più probabili in cui Snipes potrebbe apparire sarebbero Deadpool & Wolverine di quest’estate o Avengers: Secret Wars, a meno che il reboot di Blade non includa anche alcuni elementi del Multiverso.

Quando gli è stato chiesto della possibilità di vestire nuovamente i panni di Blade in un’intervista rilasciata a ComicBook.com nel 2022, Snipes ha dichiarato: “Mai dire mai. Finché sarò in salute e in forma, potrò fare il rock con loro. Per quanto riguarda le mie previsioni sul fatto che qualcosa del genere possa accadere in futuro, non lo so. Non lo so. Mi sembra che se poteva succedere, sarebbe già successo. Ma ehi, mai dire mai. Ma per ora no, i Marvel Studios non mi hanno ancora contattato“.

Blade, tutto quello che sappiamo sul film

Del nuovo Blade e si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il Blade di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’MCU. Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals, quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade. Come noto, il film sta però affrontando numerosi problemi produttivi, con Ali che sembra essere stato scontento delle prime versioni della sceneggiatura. Ci sarebbe dunque stata una forte fase di riscrittura, che ha però naturalmente portato il progetto a subire ritardi sia sull’inizio delle riprese che sull’uscita in sala.