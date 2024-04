Tom Hiddleston rivela un dettaglio del suo primo contratto con la Marvel

Non è un segreto che Tom Hiddleston abbia fatto un’audizione per il ruolo di protagonista in Thor prima di essere scritturato per il ruolo di Loki, ma sembra che i Marvel Studios abbiano voluto tenere aperte fino all’ultimo le possibilità su chi avrebbe interpretato questi ruoli. Durante una recente apparizione al podcast Seaman Says, la star di Loki ha rivelato che nel primo contratto che ha firmato nel 2009 è stata inserita una clausola particolare.

“Era davvero curioso“, ha esordito Hiddleston. “È una cosa molto comune nel mondo del lavoro, ma ho firmato… in pratica, hanno pre-negoziato il mio contratto prima di andare [all’audizione] e l’ho firmato“. “Ma ho notato che quella mattina c’era scritto: ‘I Marvel Studios hanno il diritto di ingaggiare Tom Hiddleston nel ruolo di…’ e c’era uno spazio vuoto. E qualcuno aveva scritto ‘Thor/Loki’“.

Chris Hemsworth è poi stato scelto come Dio del Tuono del MCU e ora è impossibile immaginare qualcun altro in uno dei due ruoli. Hiddleston ha poi condiviso la sua convinzione che questo contratto fosse unico per lui, suggerendo che i Marvel Studios stavano tenendo la porta aperta a lui come Thor se le cose non avessero funzionato con l’allora sconosciuto attore australiano. “Mi sono detto: ‘Oh, mi chiedo se qualcun altro lo dica’“, ha ricordato. “Non credo che l’abbiano fatto, a dire il vero“.

“E dopo poco tempo, hanno chiamato Chris Hemsworth e me lo stesso giorno e hanno detto: ‘Guarda, costruiremo questi due personaggi insieme, li introdurremo allo stesso tempo e tu farai questo viaggio enorme’. Perché anche io e Chris pensavamo di fare un provino per un solo film“. “E ricordo di essere stato chiamato per la prima volta nell’ufficio di Kevin Feige, che mi ha detto: ‘Senti, congratulazioni… Loki è un grande ruolo e Thor sarà un grande film, ma voglio parlarti di Avengers’“.

Feige ha quindi esposto il suo intero piano della Fase 1, che è culminata con gli Eroi più potenti della Terra che si riuniscono in The Avengers per combattere proprio Loki. “Sono letteralmente uscito fluttuando da quella riunione“, ammette Hiddeston. “La vita stava per cambiare radicalmente, e così è stato“. Come noto, l’attore ha poi ripreso il suo ruolo anche nei due sequel di Thor, ma anche in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e infine nelle due stagioni della serie Loki.

