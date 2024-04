Shardlake: la nuova serie origniale in arrivo su Disney+

Disney+ ha annunciato la data di debutto della nuova serie originale Shardlake, un’avvincente murder-mystery ambientata nell’epoca dei Tudor, basata sui popolari romanzi conosciuti a livello internazionale di C.J. Sansom.

La serie Shardlake in streaming uscirà il 1° maggio sulla piattaforma streaming con tutti gli episodi disponibili al lancio.

Intriso di mistero, suspense e inganni, questo drama in quattro episodi, tratto dal primo romanzo della serie di Sansom, è un inquietante giallo, ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo durante la soppressione dei monasteri. La vita tranquilla dell’avvocato Shardlake viene stravolta quando Cromwell lo incarica di indagare sull’omicidio di uno dei suoi commissari avvenuto in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea. Il commissario stava raccogliendo prove per chiudere il monastero ed è ora essenziale, per la sopravvivenza politica di Cromwell, che Shardlake risolva l’omicidio e chiuda il monastero stesso. Cromwell avverte Shardlake che il fallimento non è un’opzione e insiste che venga accompagnato da Jack Barak a Scarnsea, dove i due vengono accolti con ostilità, sospetto e diffidenza dai monaci, i quali temono per il loro futuro e sono determinati a preservare il loro ordine.

Il cast della serie tv Shardlake

Arthur Hughes (Then Barbara Met Alan) interpreta Matthew Shardlake, un avvocato con uno spiccato senso della giustizia e uno dei pochi uomini onesti in un mondo pieno di intrighi e complotti. Shardlake lavora per Thomas Cromwell, interpretato da Sean Bean (Time), il pericoloso e onnipotente braccio destro di Enrico VIII. Anthony Boyle (Masters of the Air) interpreta il presuntuoso Jack Barak, lasciando Shardlake con il dubbio se sia un assistente o una spia di Cromwell. La serie è interpretata anche da Babou Ceesay (Abate Fabian), Paul Kaye (Fratello Jerome), Ruby Ashbourne Serkis (Alice Fewterer), Peter Firth (Norfolk), Matthew Steer (Goodhap), Brian Vernel (Fratello Mortimus), Irfan Shamji (Fratello Guy), David Pearse (Fratello Edwig), Miles Barrow (Fratello Gabriel), Mike Noble (Bugge), e Kimberley Nixon (Joan).

Shardlake è scritta da Stephen Butchard (The Good Mothers). George Ormond e Mark Pybus sono gli executive producer della serie per The Forge (una società di Banijay UK) e Stevie Lee per Runaway Fridge. La serie è stata commissionata da Lee Mason per Disney+, mentre Jonny Richards è l’executive producer per Disney+. Justin Chadwick (L’altra donna del re) ha diretto la serie con John Griffin come produttore.