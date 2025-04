Shonda Rhimes risponde alla domanda: scriverà il finale di Grey’s Anatomy se la serie dovesse finire?

Shonda Rhimes parla della possibilità di tornare a scrivere il finale della serie Grey’s Anatomy. Rhimes è la creatrice della serie medica Grey’s Anatomy, che ha debuttato nel 2005. È ora uno dei programmi televisivi più popolari, con 21 stagioni e serie spin-off, tra cui Private Practice e Station 19. Il programma ha vinto quattro Emmy, tra cui quello per la migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per Loretta Devine. Il cast di Grey’s Anatomy comprende anche Chandra Wilson, Ellen Pompeo, Kevin McKidd, Jesse Williams e Justin Chambers.

Parlando con Entertainment Weekly, Rhimes si chiede se tornerà a Grey’s Anatomy per scrivere un eventuale finale di serie. Rhimes dice che lei “potrebbe voler scrivere il finale di serie, se mai arriverà”. Ammette, tuttavia, che a quel punto l’attuale showrunner Meg Marinis potrebbe “aver davvero guadagnato il diritto di concludere la serie”. Parla molto bene di Marinis e osserva che non ha più un’idea di come sarebbe il finale di una serie di Grey’s Anatomy. Leggi la citazione completa di Rhimes qui sotto:

Ho letto un’intervista abbastanza recente in cui parlavi di come ti sei allontanata da Grey’s in modo che l’attuale showrunner Meg Marinis possa sentirsi davvero responsabile, ma pensi che scriverai mai un altro episodio di Grey’s? Forse quando finirà?

Sì, potrei voler scrivere il finale della serie, se mai arriverà. Continuo ad aspettarlo, ma no. Potrei voler scrivere il finale della serie. O forse no. È possibile che a quel punto Meg si sia davvero guadagnata il diritto di concludere la serie, quindi non lo so. Sono sempre entusiasta di vedere cosa le viene in mente. Mi ha appena proposto il finale di questa stagione e ne sono rimasto entusiasta. Ero così orgogliosa di lei. È davvero bello.

Ho anche visto che hai parlato di avere un finale per Grey’s 20 anni fa, e poi hai avuto altri otto finali per Grey’s. Hai smesso di provarci a questo punto?

Adesso non ho nessun finale per Grey’s. Letteralmente nessuno. Fino alla stagione 8, avevo ancora dei finali. E comunque, mi sembrava di aver concluso la serie diverse volte. Pensavo: “Questo potrebbe essere il finale, potrebbe essere così”, ma non lo era. Così dopo un po’ ho iniziato a scrivere quelle cose che pensavo sarebbero successe alla fine della serie, perché non stava finendo.

Cosa significa per Grey’s Anatomy

Per comprendere la citazione di Rhimes, è importante capire la storia dei diversi proprietari della serie. Considerata il cuore e l’anima dello show in quanto sua creatrice originale, Rhimes è stata la showrunner di Grey’s Anatomy per un intero decennio. Quando se ne è andata nel 2015, ha passato il testimone a Krista Vernoff. Vernoff ha diretto la serie dalla 14° alla 19° stagione, e nel frattempo ha anche lavorato come showrunner per la maggior parte di Station 19. L’attuale showrunner Meg Marinis ha preso il posto di Vernoff nella 20° stagione, e rimane in carica ancora oggi, mentre Rhimes è una produttrice.

Considerata la storia, Marinis dovrebbe ancora lavorare alla serie per diversi anni per “guadagnarsi il diritto di concludere lo show” come hanno fatto Rhimes o persino Vernoff. Se Rhimes pensa che Marinis possa arrivare a quel punto, questo la dice lunga su quanto a lungo pensa che Grey’s Anatomy andrà ancora in onda. In altre parti dell’intervista, la creatrice sembra sorpresa dalla durata della serie, spiegando i molteplici finali che ha creato nel corso degli anni e sentendo che il finale della serie è un “se” piuttosto che un “quando”.