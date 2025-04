Spider-Man: Brand New Day, tutto quello che il nuovo titolo ci suggerisce sul film

È stato rivelato il titolo ufficiale del quarto film di Spider-Man nel MCU, una rivelazione emozionante che si ispira in particolare a una delle storie più controverse dell’Uomo Ragno. Dopo il finale di Spider-Man: No Way Home, è stato posto il punto di partenza per un nuovo importante status quo per l’Uomo Ragno di Tom Holland. Ora è stato confermato che il Peter Parker del MCU avrà un nuovo inizio con una trilogia tutta nuova, che inizierà con un film di Spider-Man nel 2026 con un titolo che certamente riflette questa idea: Spider-Man: Brand New Day.

Nel precedente film, ricordiamo, per salvare l’intera Terra 616 da un’incursione multiversale, Peter Parker ha chiesto al Dottor Strange di correggere l’incantesimo originale andato male lanciandone uno nuovo che ha fatto sì che il mondo intero si dimenticasse di Peter Parker (compresi i suoi amici e i suoi cari). Alla fine di Spider-Man: No Way Home il supereroe si ritrovava da solo, con un futuro molto incerto. Ora, il Peter Parker del MCU è pronto ad abbracciare un “nuovo giorno” nel quarto film di Spider-Man, che prende il titolo direttamente da una famigerata storia dei fumetti.

Il prossimo film di Spider-Man del MCU si intitola Spider-Man: Brand New Day

Rivelato dalla Sony Pictures al CinemaCon 2025 di Las Vegas, il quarto film di Tom Holland nei panni di Peter Parker si intitola quindi ufficialmente Spider-Man: Brand New Day. ScreenRant era presente durante il panel della prima serata del CinemaCon e ha confermato che lo stesso Holland è salito sul palco per rivelare il titolo e condividere qualche piccola anticipazione su ciò che i fan del MCU possono aspettarsi. Anche se non ha potuto rivelare molto, Holland ha detto alcune parole emozionanti sul nuovo titolo: “So che vi abbiamo lasciato con un enorme cliffhanger alla fine di No Way Home… quindi Spider-Man: Brand New Day è un nuovo inizio…”.

In superficie, Brand New Day sembra un titolo innocuo ma eccitante, che promette una nuova e audace era per la prossima trilogia di Spider-Man nel MCU. Tuttavia, chi ha familiarità con i fumetti lo identificherà immediatamente come un titolo che ha un certo peso sulla pagina. Dopotutto, è lo stesso titolo di una storia molto controversa dell’Uomo Ragno, che continua a essere un argomento piuttosto doloroso per gran parte dei fan di lunga data di Spider-Man.

Brand New Day è una storia controversa dello Spider-Man dei fumetti Marvel

All’indomani del crossover Civil War del 2006, in cui l’Uomo Ragno ha storicamente rivelato al mondo la sua identità a causa del suo iniziale sostegno alla legge sulla registrazione dei superumani, ci sono state immediate ripercussioni nel successivo evento Marvel del 2007 intitolato One More Day. In questa storia molto controversa, zia May viene coinvolta nel fuoco incrociato di un attentato destinato a Peter, rimanendo gravemente ferita. Peter e sua moglie Mary Jane vengono quindi avvicinati dal Signore dei Demoni Mefisto, che promette di salvare la vita di May in cambio… del loro matrimonio (seriamente).

Accettando le condizioni di Mefisto, tutti i ricordi degli anni di matrimonio di Peter e MJ vengono cancellati, insieme a cambiamenti chiave nella realtà e nell’intera linea temporale Marvel. Il risultato è stato Brand New Day, un nuovo status quo per Peter Parker che è stato essenzialmente un reboot regressivo per l’Uomo Ragno nel suo complesso. Questo includeva il ripristino dell’identità segreta dell’Uomo Ragno, grazie agli sforzi congiunti di Doctor Strange, Iron Man e Mister Fantastic.

In sostanza, l’intero scopo di One More Day/Brand New Day era il desiderio della Marvel Editorial di riportare Spider-Man “in forma”. Tuttavia, il costo è stato quello di eliminare anni di crescita del personaggio di Peter Parker e delle sue relazioni. Questo è un aspetto che ha continuato a lasciare un brutto sapore nella bocca di molti fan dell’Uomo Ragno ogni anno che è seguito, in cui Parker è stato tenuto come un giovane adulto perennemente in difficoltà.

Come la Marvel può adattare Brand New Day per il MCU

Tenendo presente tutto ciò, ha senso che il prossimo film di Spider-Man condivida questo titolo dei fumetti, soprattutto considerando la scia di No Way Home. Dopo tutto, è facile vedere come il terzo Spider-Man abbia adattato elementi di One More Day, in particolare per quanto riguarda gli effetti della cancellazione magica della memoria sulla vita di Peter Parker e il suo tragico costo. Brand New Day sembra un titolo molto intelligente come inizio di una nuova trilogia di film, che però non deve avere lo stesso bagaglio della storia dei fumetti.

Spider-Man: Brand New Day del MCU ha la possibilità di dare il via a una nuova era e di continuare i cambiamenti dello status quo stabiliti quando abbiamo visto l’ultima volta il Peter Parker di Holland. Allo stesso tempo, non c’è motivo per cui la Sony/Marvel ritorni indietro nello sviluppo del personaggio come nei fumetti. È fondamentale che lo Spider-Man del MCU ricordi ancora la vita che aveva un tempo e le relazioni che ha perso, permettendogli di continuare ad andare avanti, anche se tragicamente. Tuttavia, c’è anche la speranza che questi legami possano un giorno essere ripristinati (la MJ di Zendaya è confermata nel film).

Cosa significa il titolo di Brand New Day per lo Spider-Man del MCU

Nonostante il titolo e il suo collegamento diretto a una storia singolare e ben nota dei fumetti, le direzioni in cui potrebbe andare Brand New Day nel MCU sono davvero tante. Questo è particolarmente vero se si considera che il quarto film di Spider-Man uscirà tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Allo stesso modo, lo Spider-Man di Tom Holland non è ancora stato confermato come parte del cast di Avengers: Doomsday, supportando l’idea che Brand New Day potrebbe vederlo alle prese con le ricadute multiversali del grande crossover del MCU prima di Avengers: Secret Wars.

Chi lo sa? Forse il “nuovo giorno” è Peter Parker che si sveglia in una realtà completamente nuova, grazie al Dottor Destino e alla sua creazione di Battleworld, come accade in Secret Wars nei fumetti. D’altra parte, Brand New Day potrebbe anche essere ambientato nello stesso periodo di Doomsday, con una trama più concreta, che rispecchia Ant-Man and the Wasp e Avengers: Infinity War.

È anche da notare che già a dicembre era stato riportato che Mefisto stesso avrebbe potuto essere coinvolto in Spider-Man: Brand New Day, cosa che ha molto più senso ora che conosciamo il titolo ufficiale del film. Forse il Mefisto del MCU offrirà un accordo a Peter Parker. In ogni caso, ci sono diverse possibilità interessanti per il MCU in attesa di questo “nuovo giorno” per lo Spider-Man di Tom Holland, e sarà affascinante saperne di più man mano che ci avviciniamo all’uscita del film nel 2026.