Shrinking: trailer della terza stagione

Di Redazione

-

Shrinking - Stagione 3

Apple TV ha presentato il trailer della terza stagione dell’amata comedy “Shrinking”, con Jason Segel, candidato agli Emmy, e Harrison Ford, vincitore di numerosi premi, insieme alle apprezzate interpretazioni di Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein insieme a Segel, la terza stagione di “Shrinking” farà il suo debutto su Apple TV il 28 gennaio con il primo episodio degli undici totali, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile.

 

La trama di Shrinking

“Shrinking” segue le vicende del terapeuta Jimmy (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone… compresa la sua.

Oltre al cast storico, la terza stagione di “Shrinking” vede il ritorno delle guest star Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, insieme alle new entry Jeff Daniels e il pluripremiato attivista Michael J. Fox.

La serie è prodotta per Apple TV da Warner Bros. Television, con cui Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan, Ashley Nicole Black e Bill Posley sono i produttori esecutivi.

“Shrinking” segna la terza collaborazione tra Apple, Lawrence e Warner Bros. Television, dopo la serie di successo e pluripremiata agli Emmy “Ted Lasso” e “Bad Monkey”, recentemente rinnovata per una seconda stagione. La serie segna anche l’ultima collaborazione tra Apple TV e Goldstein dopo il film Apple Original “All of You”, ora disponibile in streaming su Apple TV. Oltre ad aver già collaborato con Apple TV nel ruolo da protagonista nel film Apple Original “Il cielo è ovunque”, Segel è anche protagonista, co-sceneggiatore e produttore del prossimo film Apple Original “Sponsor”.

Le prime due stagioni di “Shrinking” sono ora disponibili in streaming su Apple TV.

