Stranger Things, i Duffer rivelano quale film guardano Max e Lucas nelle ultime scene della serie

I creatori di Stranger Things, Matt Duffer e Ross Duffer, hanno svelato un curioso retroscena legato a una delle scene più intime e simboliche del finale di serie: il momento che coinvolge Max e Lucas al cinema.

Intervistati da Tudum, i Duffer hanno spiegato che la sequenza prevedeva inizialmente di mostrare esplicitamente il film proiettato sullo schermo, ma la scelta finale è stata quella di mantenere l’attenzione esclusivamente sui due personaggi. Nonostante ciò, i creatori hanno confermato che il film scelto per la loro uscita è Ghost, il celebre cult romantico con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

Una scelta romantica (ma invisibile) per non distrarre dal momento

Secondo quanto raccontato dai Duffer, la scena di Ghost era stata effettivamente girata, ma è stata poi eliminata in fase di montaggio. La motivazione è semplice: mostrare il film avrebbe rischiato di togliere forza emotiva al momento vissuto dai personaggi. Per questo, pur lasciando il riferimento come dettaglio “nascosto”, la regia ha preferito concentrarsi sulle emozioni e sul legame tra Max e Lucas.

Il riferimento a Ghost risulta comunque coerente con la linea temporale della serie: il film uscì nelle sale nel 1990 e rappresentò uno dei maggiori successi cinematografici dell’epoca, rendendolo una scelta credibile e fortemente evocativa per l’immaginario pop raccontato dalla serie.

Un piccolo easter egg per i fan di Stranger Things

Non è la prima volta che Stranger Things utilizza il cinema come elemento narrativo e culturale: basti pensare all’omaggio a Back to the Future nella terza stagione. Anche in questo caso, la rivelazione dei Duffer non modifica il senso della scena, ma aggiunge un easter egg pensato per i fan più attenti, arricchendo di significato un momento già molto sentito dal pubblico.

Con la conclusione della serie principale, questi piccoli dettagli diventano parte dell’eredità di Stranger Things, confermando l’attenzione maniacale degli autori per l’immaginario degli anni Ottanta e Novanta e per la costruzione emotiva dei personaggi.