Silo: la terza e la quarta stagione potrebbero essere girate insieme ed essere anche il finale di serie

Rebecca Ferguson, la protagonista della serie Silo, la serie tv Apple TV+ acclamata dalla critica, ha rivelato piani ambiziosi per il futuro dello show, lasciando intendere che le ultime due stagioni potrebbero essere girate contemporaneamente, concludendo potenzialmente la serie con un finale drammatico, come ha rivelato in esclusiva durante una chiacchierata con Steve Weintraub di Collider per parlare della serie di successo. La serie distopica, basata sulla trilogia bestseller Wool di Hugh Howey, è stata un successo di critica e uno degli show più apprezzati di Apple TV+.

Ambientata in un mondo post-apocalittico in cui l’umanità sopravvive in un gigantesco silo sotterraneo, la storia affronta i misteri e gli intrighi politici che minacciano la loro esistenza, mentre Rebecca Ferguson interpreta Juliette, un ingegnere che finisce per essere messo a capo del dipartimento dello sceriffo. Il lussuoso adattamento a grande budget ha ampliato la portata dell’universo di Howey, prevedendo di estendere la serie di tre libri a quattro stagioni televisive. Parlando della durata prevista della serie Silo, Rebecca Ferguson ha fatto notare che hanno già in mente un finale e che sono in corso i piani per girare le due stagioni finali in contemporanea, in modo da portare a termine il lavoro nel modo più efficiente possibile.

“Credo che la serie abbia un finale, e so quando sarà. Quindi questa è la risposta. Lo scoprirete quando lo show sarà finito. Ad essere onesti, non credo sia un segreto. I libri sono i libri. Sono tre libri e i tre libri sono divisi in quattro stagioni. Quindi credo che, a meno che qualche persona della Apple non si butti a capofitto, credo che non ci siano problemi a dire che la stagione 1 è finita. La seconda stagione è stata girata e sta per uscire, e ora stiamo cercando di dare il via libera alla terza e alla quarta stagione. E credo che le gireremo forse insieme, e questa sarebbe la fine“.

Rebecca Ferguson non vuole che i fan di ‘Silo’ debbano attendere troppo a lungo

La Ferguson ha dichiarato che la decisione di girare potenzialmente le stagioni tre e quattro insieme è stata influenzata da considerazioni pratiche e incentrate sui fan. L’attrice ha spiegato i vantaggi logistici di un tale approccio, dicendo: “Penso che questo sia il piano, e credo che dato che la richiesta è così esigente, il che è incredibile, il punto sarebbe quello di dare alla gente ciò che vuole ottenere in modo da non avere un divario troppo grande. Ma tutto cambia. Si tratta di tempismo. Si tratta di ciò che funziona. Che cos’altro sta uscendo. È un’equazione matematica di come le cose vengono abbandonate e quando vengono abbandonate“.

Rebecca Ferguson dice che girerebbe tre diversi episodi di ‘Silo’ in un solo giorno

La strategia delle riprese a blocchi, in cui più episodi vengono girati contemporaneamente, è stata fondamentale per gestire le intense richieste di produzione della serie. Rebecca Ferguson ha descritto la complessa logistica di questo metodo, sottolineando le sfide e le sue tecniche personali per rimanere al passo con le difficoltà di individuare l’episodio che sta girando quel giorno.

“Ma quello che bisogna anche capire è che ci sono 20 episodi, ci possono essere cinque registi diversi e come attori saltiamo. Niente è consecutivo. Quindi è molto faticoso per noi, è molto faticoso per i registi. Ma è così che abbiamo fatto anche la seconda stagione. In un giorno, ho girato con tre registi diversi, tre episodi diversi. Così ho coordinato i miei copioni in base al colore e alla regia. Ho solo le mie cose, non quelle di nessun altro, e le ho in sequenza, in ordine, così quando guardo la giornata, per quanto riguarda i colori, so con chi sto lavorando, quando sto lavorando con loro, dove sono. Quindi è molto poco sexy. Io lo trovo molto sexy. Adoro tutto ciò che ha a che fare con gli evidenziatori. Sono un po’ ossessivo-compulsivo“.

La seconda stagione di Silo non ha ancora una data di uscita. È possibile vedere la prima stagione su Apple TV+.

