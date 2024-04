Deathclaws: tutto quello che c’è da sapere sui predatori più letali di Fallout

Dopo essere stato oggetto di ampi consensi da parte della critica, Fallout sta dimostrando di essere un adattamento di un videogioco che vale la pena di essere visto. Il design brillante della produzione, i personaggi solidi come la roccia e il grande senso del divertimento hanno contribuito a creare una serie che è un piacere per i fan vecchi e nuovi. Tuttavia, anche nell’arco di otto episodi, la Stagione 1 di Fallout sta solo grattando la superficie di ciò che questo mondo vasto ed esteso ha da offrire.

Indubbiamente, i fan stanno già parlando dello scioccante ed emozionante finale della Stagione 1 di Fallout e di ciò che implica per una possibile Stagione 2. Il principale argomento di conversazione è, comprensibilmente, il fatto che la stagione 1 sia stata un po’ troppo lunga. L’argomento principale è comprensibilmente la rivelazione di una New Vegas in live action, con la promessa che uno dei luoghi più iconici del franchise avrà un ruolo nel futuro della serie. Detto questo, c’è anche un’altra allusione più sottile nell’ultima inquadratura del finale di stagione di allout. Mentre un Hank MacLean (Kyle MacLachlan) in fuga si avvicina ai confini della città infame, vediamo il teschio di un predatore mortale di Fallout che sicuramente farà rabbrividire i fan di vecchia data.

Cosa sono i Deathclaw e perché sono così famosi nell’universo di Fallout?

Il teschio che si vede alla fine della stagione 1 di Fallout appartiene completamente a un Deathclaw deceduto. Dopo Dogmeat, i Deathclaw sono probabilmente le creature non umane e non mutanti più riconoscibili della serie. Con un aspetto che sembra uscito direttamente da un film di Jurassic Park, queste creature collose e massicce sono dotate di denti affilati come rasoi, corna potentissime e un paio di artigli massicci che possono squarciare un’armatura elettrica come se fosse fatta di carta.

Proprio come la Confraternita d’Acciaio, i Deathclaws hanno fatto parte del franchise di Fallout fin dall’inizio, risalendo al primo gioco del 1997. Sono quasi sempre rappresentati come il nemico più impegnativo che il giocatore possa incontrare. Sia che il giocatore decida di adottare un approccio furtivo contro questi mostri sempre vigili, sia che li affronti di petto con armi pesanti, i Deathclaws si accaniranno contro le loro prede fino all’ultimo respiro.

La buona notizia è che i Deathclaws sono piuttosto rari nelle Terre Desolate e di solito scelgono di rimanere nelle loro tane e di avventurarsi fuori solo per cacciare. Inoltre, non sono noti per cercare gli umani come prede, soprattutto perché i Deathclaws sono più che capaci di divorare creature grandi il doppio degli umani. Tuttavia, se un insediamento di umani ha la sfortuna di incontrare queste creature, è probabile che non abbiano abbastanza tempo per reagire prima che le creature colpiscano.

I Deathclaws sono stati creati prima della Grande Guerra

La maggior parte della vasta libreria di mostri e creature di Fallout è stata creata come risultato delle radiazioni nucleari lasciate dalla Grande Guerra. Questo ha portato alla creazione di insetti giganti come i Radroaches, mucche a due teste come i Brahmin e orsi sfigurati come gli Yao Guai. Da quale animale è mutato il Deathclaw? Tecnicamente da nessuno, perché i Deathclaw non sono affatto mutanti.

Le origini dei Deathclaws risalgono a prima della caduta delle bombe durante la Grande Guerra. Non si sa con esattezza quando siano stati creati, ma si sa che i primi Deathclaw sono nati grazie alla sperimentazione e alla manipolazione genetica condotta dal governo degli Stati Uniti. Una combinazione di vari animali e rettili, l’obiettivo del progetto Deathclaw era quello di utilizzare le creature come soldati negli scontri ravvicinati. In questo modo si sarebbero ridotte notevolmente le perdite degli Stati Uniti in questo tipo di contesti e si sarebbe data ai soldati nemici una vera e propria sfida di combattimento. Detto questo, non ci sono indicazioni ufficiali che i Deathclaw siano stati impiegati in uno scenario di combattimento reale, forse perché i mostri sono difficili da controllare.

Ovviamente gli esperimenti furono un successo e, dopo la dissoluzione dell’esercito americano e il collasso della società durante la guerra, i Deathclaw devono aver trovato un modo per fuggire e moltiplicarsi. Rispetto ad altre creature delle Terre Desolate, i Deathclaw sono quelli che hanno beneficiato meno della selezione naturale, poiché erano già stati progettati per essere gli ultimi predatori del mondo. Esistono sicuramente alcune mutazioni note della specie Deathclaw in tutta la Landa Desolata, che sono ancora più pericolose dei loro cugini non mutati. Per quanto siano tristemente indipendenti, ci sono pochi esempi di Deathclaw addomesticati nelle Terre Desolate del dopoguerra. In genere, i responsabili dell’addomesticamento dei Deathclaws sono la sinistra Enclave, l’oscura organizzazione fascista che spera di ricostruire l’America come una dittatura. La malvagia Congrega è nota per usare i Deathclaws per i propri scopi nefasti, spesso dotandoli di un qualche tipo di dispositivo di controllo mentale per indurli a eseguire i loro ordini.

Il finale della prima stagione di “Fallout” anticipa la presenza degli artigli della morte nella seconda stagione

Le probabilità che Fallout ottenga una seconda stagione sembrano piuttosto alte, e le buone probabilità sono esattamente ciò di cui questa serie ha bisogno se i suoi protagonisti, Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) e Cooper (Walton Goggins), sperano di sopravvivere in un luogo come New Vegas. Tuttavia, i vari aspetti politici della famigerata città impallidiscono di fronte a ciò che un Deathclaw è in grado di fare. Sono creature davvero pericolose e sembra giusto che la serie si prenda il tempo necessario per costruire il loro arrivo.

Nel secondo episodio di Fallout possiamo già vedere di cosa sono capaci anche le creature minori del mondo di Fallout. Abbiamo visto che un “nobile” Cavaliere della Confraternita d’Acciaio può essere sconfitto da uno Yao Guai, anche se il Cavaliere Titus (Michael Rapaport) non è certo un esempio di grande guerriero. Quello era solo un orso irradiato, eppure è stato in grado di creare alcune ammaccature e graffi sull’armatura di Titus. Immaginate ora che tipo di danni può arrecare un Deathclaw a un’armatura di quel calibro, ed è chiaro che sarà una minaccia fondamentale nelle prossime stagioni.