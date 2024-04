Star Trek: Paramount ha confermato che un film sulle origini è ufficialmente in sviluppo

A gennaio è stato riferito che il regista di Andor Toby Haynes stava producendo un film sulle origini di Star Trek per la Paramount. Il film sarebbe stato un prequel ambientato decenni prima degli eventi del remake Star Trek del 2009 di J.J. Abrams.

Secondo un rapporto di marzo, il prequel servirà come storia di origine per la linea temporale principale del franchise. I dirigenti degli studios si stanno attualmente concentrando sul ridimensionamento dei budget per i film di Star Trek, poiché sembra che abbiano riconosciuto che il franchise non ha il potenziale per avere ritorni miliardari come il Marvel Cinematic Universe e Star Wars.

Il film sulle origini di Star Trek è stato annunciato ufficialmente dalla Paramount durante la presentazione al CinemaCon di giovedì. Toby Haynes sarà il regista e abbiamo anche ricevuto la conferma che la sceneggiatura è stata scritta da Seth Grahame-Smith (The Lego Batman Movie, Abraham Lincoln: Vampire Hunter).

Quando inizierà la produzione del prossimo film di Star Trek ?

La produzione del film inizierà nel corso dell’anno, con una data di uscita prevista per il 2025. I fan ipotizzano che il film prequel esplorerà come la Flotta Stellare e la Federazione Unita siano diventate le potenze dominanti dell’universo, ma questo non è stato ancora confermato.

Quando arriverà Star Trek 4?

La Paramount ha anche chiarito che Star Trek 4, con il James Kirk di Chris Pine, lo Spock di Zachary Quito e la Uhura di Zoe Saldana, è ancora in fase di sviluppo. La reazione dei fan alla notizia del progetto è stata contrastante, poiché sembra che il film sulle origini arriverà prima di Star Trek 4, la cui uscita è prevista per il 2026, in concomitanza con il 60° anniversario del franchise.

I trekkisti attendono da quasi un decennio l’uscita di Star Trek 4 e, mentre si godono l’ondata di nuovi contenuti Trek su Paramount+, desiderano che la linea temporale alternativa Kelvin venga chiusa. Un’altra teoria molto diffusa è che il film prequel/origine potrebbe essere un racconto degli eventi di Primo contatto, che vede i Borg, una razza extraterrestre di cyborg che assimila intere civiltà.

Essi viaggiano indietro nel tempo fino alla storia della Terra, determinati a impedire il primo volo a curvatura dell’umanità, un momento spartiacque che segna l’ingresso dell’umanità nel palcoscenico cosmico. In quel film era l’equipaggio dell’Enterprise-D a tornare indietro nel tempo per fermare i Borg, ma nella nuova linea temporale, sia l’equipaggio dei Borg che quello dell’Enterprise-D potrebbero essere sostituiti, mantenendo la trama generale invariata.