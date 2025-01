Skeleton Crew: ecco la Jedi che è stata tagliata dalla serie!

Yasmine Al Massri, un’attrice palestinese apparsa in film come Caramel, Quantico e The Strangers’ Case, ha rivelato di aver girato almeno una scena per il recente finale di stagione di Skeleton Crew, ma il suo personaggio non è sopravvissuto al montaggio.

Sembra che Al Massri dovesse apparire come la Jedi senza nome che prende sotto la sua ala un giovane Jod Na Nawood (Jude Law) poco dopo gli eventi della Purga dell’Ordine 66 descritti in La vendetta dei Sith. In “The Real Good Guys“, Jod rivela la sua storia passata a Wim, spiegando che era un bambino affamato e indigente finché uno Jedi non lo trovò. Vide del potenziale in Jod e iniziò a insegnargli le vie della Forza, ma alla fine fu rintracciata (presumibilmente dagli Inquisitori dell’Impero) e uccisa proprio di fronte a lui.

Powered by

“Questo è stato il lavoro di recitazione più breve che abbia mai fatto, ma il più significativo per la bambina che è in me… interpretare uno Jedi per una scena in Skeleton Crew… Ho fatto un discorso quando la troupe ha concluso sul set dicendo: avete appena creato la prima Jedi araba… grazie… la scena purtroppo non è arrivata al montaggio finale perché queste cose succedono… ma non posso non condividere la mia esperienza e i miei sentimenti… persino Liam (figlio dell’attrice, ndr) ha provato quella scena con me e ho potuto vantarmene con i suoi amici, il che mi ha fatto guadagnare per un momento il rispetto della mamma più cool.”

Ecco la foto di Yasmine Al Massri in costume per Skeleton Crew

Star Wars: Skeleton Crew è ora disponibile in streaming per intero su Disney+.