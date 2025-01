Hugh Jackman potrebbe rimanere il Wolverine del MCU per almeno un altro decennio

Deadpool & Wolverine è stato il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios e ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari. Il terzo capitolo della trilogia dedicata al Mercenario Chiacchierone non solo ha dimostrato che non tutti i titoli MCU devono essere PG-13, ma è servito anche come un imperativo promemoria di quanto sia un’enorme attrazione che il pubblico nutre per Hugh Jackman quando sfodera gli artigli di Logan.

Ciò non toglie nulla a Ryan Reynolds o Deadpool; tuttavia, Wolverine, come Spider-Man, rimane uno dei personaggi più popolari della Marvel e quando si combina questo con l’interpretazione di Jackman dell’X-Man, l’interesse non fa che aumentare.

Powered by

Qual è il futuro di Hugh Jackman nel MCU?

Si è detto molto su cosa faranno i Marvel Studios dopo Avengers: Secret Wars. Jackman è destinato a essere una parte importante di questo film, come di Avengers: Doomsday Pochi fan si lamenterebbero se Henry Cavill assumesse il ruolo dopo il suo cameo in Deadpool e Wolverine… anche se la totalità del pubblico sarebbe sicuramente più felice di vedere tornare Jackman!

In ogni caso, The Cavillrine potrebbe essere sfortunato perché, secondo lo scooper @MyTimeToShineH, l’attore australiano “non è nemmeno vicino a finire” e intende interpretare Wolverine per almeno altri 10 anni.

È un’affermazione azzardata, anche se piuttosto credibile se si considera il fatto che Hugh Jackman sembra almeno 10 anni più giovane di quanto non sia in realtà (56) ed è ansioso di far parte dell’MCU. Dopotutto, quel film di cui si vocifera di Hulk contro Wolverine non ha lo stesso fascino con qualcun altro nel ruolo, e Jackman deve sapere che ci sarà molto divertimento – e soldi da fare – nel prossimo decennio se continuerà a indossare il costume. L’insider aggiunge che i Marvel Studios vogliono anche una trilogia di Deadpool e Wolverine, cosa non sorprendente dopo che l’ultimo film ha più che compensato un 2023 difficile con un incasso al botteghino da record.