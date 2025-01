Oceania 2 supera il miliardo di incasso globale

Oceania 2, originariamente concepito come una serie televisiva per lo streaming, è ufficialmente un successo da un miliardo di dollari al botteghino. Il sequel animato ha generato 445 milioni di dollari a livello nazionale e 567 milioni di dollari a livello internazionale, portando il suo totale complessivo a 1,009 miliardi di dollari a livello globale dopo otto weekend di uscita.

Oceania 2 è la terza uscita del 2024 della Disney a entrare nel club dei miliardi di dollari dopo Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, concludendo un anno stellare per lo studio cinematografico. Nessuno dei suoi rivali ha messo in campo una singola uscita da 1 miliardo di dollari nel 2024, sebbene Universal sia stata la più vicina con Cattivissimo Me 4 (969 milioni di dollari).

Powered by

Il successo di Oceania 2, sia per la Disney che per gli esercenti, dovrebbe essere un esempio incoraggiante a favore del cinema perché il seguito è stato sviluppato come una serie per Disney+ prima di essere riorganizzato in un lungometraggio. Ora, il film continuerà a guadagnare attraverso le finestre di intrattenimento domestico prima di approdare sulla piattaforma di streaming della Disney.

Il remake in live action di Oceania

Il primo Oceania ha avuto un modesto successo con 680 milioni di dollari a livello globale nel 2016, ma l’avventura oceanica è esplosa in popolarità su Disney+, dove è rimasto uno dei titoli in streaming più visti. La Disney sta anche sviluppando un remake live-action dell’originale, la cui uscita è prevista per il 2026.

Dwayne Johnson e Auli’i Cravalho hanno ripreso i loro ruoli vocali come il semidio tatuato Maui e l’eroina omonima “Oceania 2”, in cui il coraggioso esploratore si addentra nell’oceano per trovare un’isola nascosta e spezzare una maledizione.

Johnson sta producendo Oceania così come Lin-Manuel Miranda, che ha scritto le canzoni originali. Il cast di supporto include John Tui nel ruolo di Chief Tui, Frankie Adams nel ruolo di Sina e Rena Owen nel ruolo di Gramma Tala. Oceania uscirà nelle sale il 10 luglio 2026.