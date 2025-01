Squid Game 2 è la terza stagione più vista di Netflix in assoluto, dopo Squid Game 1 e Mercoledì

Con 152,5 milioni di visualizzazioni totali, la seconda stagione di Squid Game è diventata la terza stagione televisiva più vista su Netflix, dietro solo alla sua prima stagione (265 milioni) e Mercoledì (252 milioni).

Quattro giorni dopo la sua première del 26 dicembre, la seconda stagione di “Squid Game” aveva accumulato 68 milioni di visualizzazioni, diventando il più grande debutto televisivo di sempre di Netflix. Una settimana dopo, aveva raccolto 126,2 milioni di visualizzazioni in 11 giorni, più di qualsiasi serie Netflix abbia mai raggiunto in quel lasso di tempo. La serie in lingua coreana ha trascorso un’altra settimana in cima alla classifica delle prime 10 serie TV non in inglese, con la prima stagione che è ricomparsa al n. 3.