È ufficialmente cominciata la produzione di Supergirl: Woman of Tomorrow

Grazie a Screen Daily abbiamo la conferma che la produzione di Supergirl: Woman of Tomorrow è ufficialmente cominciata. Speravamo in un annuncio ufficiale (e forse anche in un’anteprima) da parte di James Gunn o del regista Craig Gillespie, ma al momento nessuno ha condiviso annunci o contenuti dal film. Le riprese si stiano svolgendo nei teatri di posa al chiuso dei Warner Bros. Studios, Leavesden a Londra.

La star Milly Alcock ha condiviso una foto sulla sua pagina Instagram, confermando che ora si trova a Londra. Tuttavia, l’attrice di House of the Dragon ha fatto attenzione a non rivelare la sua acconciatura nello scatto. Il dettaglio avrebbe infatti potuto suggerirci che tipo di parrucca indossa!

Powered by

Cosa sappiamo di Supergirl: Woman of Tomorrow?

Supergirl: Woman of Tomorrow sarà il secondo film DCU dei DC Studios e sarà diretto dal regista di Curdelia Craig Gillespie. Ana Nogueira (The Vampire Diaries) ha scritto la sceneggiatura dopo essere stata inizialmente assunta per scrivere il film di Supergirl con Sasha Calle di Flash.

Nel film, Supergirl viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta. Il cast include Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle e Jason Momoa nel ruolo di Lobo.

Quando Supergirl: Woman of Tomorrow fu annunciato per la prima volta, Gunn disse: “Vediamo la differenza tra Superman che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, rispetto a Supergirl che è stata cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton, e ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, e poi è arrivata sulla Terra quando era una ragazzina”. “È molto più hardcore, non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere”, ha concluso.

James Gunn e Peter Safran hanno annunciato il reboot di Supergirl durante la giornata stampa dello studio nel gennaio dello scorso anno, quando è stato rivelato lo slate del DCU “Gods and Monsters“. Il progetto sarà basato almeno in parte sull’omonima serie di fumetti di King del 2022.